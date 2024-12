VIDEO: Petro asegura que vio un fantasma en Cartagena; le puso nombre y contó su historia

El presidente Gustavo Petro protagonizó un curioso momento en pleno evento cuando sorprendió con u n inesperado relato sobre una experiencia paranormal que asegura que vivió en la casa de huéspedes de Cartagena.

El episodio se registró en un reciente evento en el que el mandatario de los colombianos, en medio de su discurso, desvió un poco el tema y contó que en una oportunidad tuvo que ver un fantasma en un video del sitio histórico, ubicado en un antiguo fuerte naval.

En sus propias palabras el mandatario describió lo sucedido de manera detallada y mezclando una experiencia paranormal con una supuesta tragedia del pasado; el relato despertó varias reacciones en el público y la audiencia que ya viraliza este momento.

“En la hermosa casa de huéspedes para invitar a presidentes, que está allá en el sitio naval, hay una casa que fue un fuerte con cañones semidestruidos", inició diciendo el presidente para contextualizar a la audiencia sobre el lugar al que se refería.

Continuó contando que: "E n un video miré un fantasma que salía de allí... Un marinero, por la moda de su uniforme decían los que saben de eso , decían que había una leyenda en donde un jefe militar autoritario mandaba los jóvenes al calabozo; y yo me puse a pensar que ahí se había ahogado una cantidad de jóvenes de la armada y uno se pegó un tiro, y ese era el dueño de la energía que salía ahí (del video)".

El presidente incluso agregó detalles sobre sus pensamientos al reflexionar sobre el fenómeno y contar que dicha energía estaría penando y buscando, tal vez, a una mujer que ya no existe .

“ Yo le puse un nombre, Fernando. Creía que se iba a ver a su novia y se quedó en el último segundo pensando en eso mientras moría . Entonces su energía retornaba a ver una mujer amada que ya no existía", contó Petro en su reflexión sobre ese suceso paranormal.

El mandatario de los colombianos expresó que no está seguro si era un fantasma o no, pero al creer en energías del más allá, optó por buscar ayuda religiosa: "No sé si será cierto, pero yo metí un cura".

La narración del presidente desató una oleada de comentarios en redes sociales y entre expertos en fenómenos paranormales. Algunos consideran que podría tratarse de una historia ligada a las leyendas locales que envuelven a este emblemático lugar en Cartagena. Otros ven en el relato un enfoque más personal y simbólico por parte del mandatario.

El presidente Gustavo Petro habló del supuesto fantasma de un marinero que vio en la casa de huéspedes en Cartagena 👻



