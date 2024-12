Así fue la rifa del convertible de Epa Colombia por el que Coljuegos pide cerrar sus redes

Un sorpresivo anuncio del Gobierno despertó la preocupación de los influencers Epa Colombia, Yeferson Cossio y La Liendra luego de que se elevara una solicitud de cierre de sus cuentas en redes sociales, como medida por presuntamente promover rifas ilegales.

La solicitud fue realizada por Coljuegos, entidad del Gobierno que vigila y regula los juegos de azar en el país y que, dentro de una investigación, identificó a varios creadores de contenidos y personalidades que a través de sus redes sociales realizan actividades, como concursos, sin cumplir con los requisitos establecidos.

Por eso la entidad emitió un comunicado dirigido a Meta solicitando el bloqueo de redes sociales de personajes como Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, Yeferson Cossio y Mauricio Gómez, conocido en redes como La Liendra, argumentando una presunta comercialización ilegal de rifas y/o juegos de azar.

En el caso de Epa Colombia, la actividad más polémica tiene que ver con la rifa de un carro avaluado en cerca de $129 millones.

Publicidad

¿Cómo fue la rifa del convertible de Epa Colombia?

Este concurso fue anunciado por Daneidy Barrera en 2021 a través de sus cuentas en redes sociales en las que incentivó la compra de sus keratinas proponiendo una dinámica en la que premiaría a uno de sus clientes con la entrega de un convertible marca Mazda MX-5.

Convertible de Epa Colombia / FOTO: Instagram Epa Colombia

Publicidad

La empresaria había adquirido este carro meses atrás e incluso lo había sometido a una modificación en la que lo había mandado a pintar de rosado, pero tiempo después cambió de opinión y fue restablecidos a su color original.

Según anunció en ese entonces, para premiar la compra de sus productos, rifaría su vehículo cuyo valor alcanzaba los $128.550.000 y lo haría a través de una rifa cuyos boletos iban incluidos dentro de sus kits de keratinas.

En esa oportunidad la propia creadora de contenidos pidió a sus seguidores tener paciencia para la rifa ya que estaba en espera de la autorización de Coljuegos para poder desarrollar la dinámica sin problemas, la cual habría terminado con autorización de la empresa del Gobierno.

Sin embargo en 2023, y bajo las dinámicas en las que acostumbra a dar obsequios materiales o e efectivo, Epa Colombia volvió a regalar un carro a través de un sorteo en el que incluyó boletas dentro de sus productos y posteriormente en un sorteo escogió a la ganadora.

Epa Colombia /Foto: Instagram @epa_kera100k

Publicidad

Pero esta nueva rifa terminó por generarle un problema con Coljuegos que determinó que correspondió a un concurso y que la joven, aparentemente, incumplió algunos de los requisitos establecidos para poder hacer rifas.

Epa Colombia responde tras solicitud de Coljuegos

Publicidad

Sobre este tema se pronunció la propia Epa Colombia asegurando que "el error mío fue no haber pagado a Coljuegos la suma del 20% de lo que valía el carro, que eran alrededor de 16 millones de pesos”.

La mujer, que cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, publicó unas historias en la noche del lunes 9 de diciembre en las que se dirigió al Gobierno y sus seguidores pidiendo que no la comparen con La Liendra ni Yeferson Cossio, asegurando que ellos sí "hacen apuestas, rifas, sorteos y pasan por encima de muchas más personas”, mientras que asegura que ella cayó en un error por desconocimiento.

“No sabía que me tocaba pagar el 20% porque para ellos es una rifa. He respondido y he hecho las cosas bien”, dijo la creadora de contenidos al insistir que en 2021 regaló un vehículo Mazda Miata, pero que en esa oportunidad sí le pagó a Coljuegos el valor que correspondía.

Por último la empresaria de keratinas pidió que revisen su caso y en lugar de bloquearle las cuentas le pongan una multa económica y le den un plazo para poder saldarla sin llegar a perder sus redes sociales.