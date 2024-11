Yeferson Cossio y su angustiosa visita a urgencias; tuvo un accidente

El popular creador decontenido Yeferson Cossio , conocido por su estilo extrovertido y sus publicaciones virales, enfrentó recientemente una situación de salud que lo llevó a urgencias.

En un video compartido con sus seguidores, Cossio detalló el tormento que vivió debido a un dolor dental tan intenso que, en sus propias palabras, “me lo quería arrancar”.

La noche comenzó de forma tranquila, pero rápidamente se tornó en un episodio de agonía. “Anoche me acosté juicioso, pero me fracturé una muela y ustedes no se imaginan el dolor a las 3 de la mañana.

Le escribí a mi asistente para ver si podía contactar a la doctora, pero era complicado porque era domingo y al día siguiente era festivo”, explicó el influencer, subrayando la dificultad de encontrar atención médica en ese momento.

Publicidad

Afortunadamente, su odontóloga respondió al llamado de emergencia y pudo tratarlo el mismo día. Durante la consulta, se le practicó una tomografía para evaluar la extensión del daño.

Según Cossio, “el diente por dentro estaba lleno de sangre y hacía mucha presión, por eso el dolor era insoportable. Yo estaba desesperado, me lo quería arrancar. Muchas gracias, doc, qué salvada me pegó”, comentó aliviado y visiblemente agradecido.

Publicidad

El origen de la fractura no fue revelado por el creador de contenido, pero es sabido que este tipo de lesiones pueden surgir al morder objetos duros o por traumas directos.

La pérdida de esmalte dental o ciertos hábitos como apretar los dientes también pueden aumentar la probabilidad de estas situaciones.

Los otros dolores de Yeferson Cossio

El dolor dental de Cossio no fue la única prueba reciente a la que ha tenido que enfrentarse. El influencer también ha compartido detalles sobre su recuperación después de someterse a un polémico procedimiento quirúrgico para aumentar su estatura.

Aunque este cambio fue objeto de críticas en redes sociales y algunos medios de comunicación, Cossio se mantuvo transparente y mostró el avance de su rehabilitación, incluyendo ejercicios para poder caminar sin apoyo.

Publicidad

En sus redes sociales, el paisa ha demostrado estar en un proceso de superación tras este desafío. Recientemente, compartió momentos disfrutando de un concierto de metal, donde se le vio activo y enérgico, corriendo y saltando, lo que evidencia su mejoría.

A través de sus redes, el influencer ha dejado claro que, aunque su camino ha estado lleno de altibajos, mantiene un enfoque positivo y una actitud despreocupada ante las opiniones de los demás.

Publicidad

Mira también: ¿Qué le falta a Yeferson Cossio?