Carolina Cruz habló de la difícil situación que transformó la relación de sus padres

Carolina Cruz volvió a llamar la atención en redes sociales debido a las declaraciones que ha compartido sobre el estado de salud de su padre, quien padece alzhéimer y requiere atención y acompañamiento constante de sus seres queridos.

A través de distintas publicaciones e intervenciones públicas, la presentadora vallecaucana ha contado cómo su familia se ha organizado para garantizar el bienestar de su progenitor y acompañarlo durante esta etapa.

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¿Cuál fue el mensaje de Carolina Cruz sobre su familia?

Según ha relatado Carolina Cruz, las visitas a su padre son constantes y hacen parte de una dinámica familiar organizada para atender sus necesidades y compartir tiempo con él.

En sus publicaciones, la presentadora ha destacado el afecto y la personalidad de su progenitor, así como su deseo de seguir disfrutando de su compañía.

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“Los planes cambiaron y ahora venimos a verlo para seguir disfrutando de su sentido del humor, sencillez y de lo amoroso que es. Te amamos, papi, ojalá pronto podamos volver a verte, ojalá todos podamos estar aquí a tu lado, llenándote de más y más amor”, expresó.

El gesto de la madre de Carolina Cruz tras la enfermedad de su esposo

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Uno de los aspectos que más reacciones ha generado entre sus seguidores es la decisión de su madre de acompañar a su padre, pese a que su matrimonio terminó hace varios años.

Según contó la presentadora, sus progenitores atravesaron distintas etapas en su relación sentimental: “Mis papás se separaron por primera vez cuando yo tenía 17 años y volvieron para mi participación en el reinado, después se volvieron a separar y desde ese día hasta el sol de hoy se han querido y se han respetado”.

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Ante la evolución de la enfermedad de su padre, la madre de Carolina le ofreció su hogar para facilitar su cuidado y permitirle estar más cerca de sus familiares. La modelo recordó que, mientras contemplaba la posibilidad de comprarle un apartamento a su madre, recibió una propuesta que no esperaba:

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“Tráelo a vivir conmigo, él en su habitación con una enfermera y yo en la mía, no como pareja, sino como tu papá y el abuelo de mis nietos, además puede estar más cerca de nosotros que somos su familia”. Ante este gesto, Carolina Cruz dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a su madre, en el que destacó su solidaridad y compromiso con el bienestar de su padre.

“Gracias mami por acompañarme y por siempre pensar en lo que nosotros como hijos quisiéramos para mi papá. Aquí no es el amor de una pareja, aquí es el respeto y el apoyo por alguien que fue y será muy importante para ti”, manifestó.

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¿Cómo reaccionó Lincoln Palomeque a la publicación?

Además de destacar el apoyo de su madre, Carolina Cruz habló sobre la relación que mantiene con la actual esposa de su padre. Según explicó, la comunicación entre ambas es escasa y calificó algunas de sus actitudes como comportamientos que “rayan en lo egoísta»”

Sus declaraciones generaron numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales y figuras del entretenimiento. Entre ellas destacó la de su expareja, Lincoln Palomeque, quien comentó la publicación con emojis de un corazón y manos juntas, como muestra de apoyo a la presentadora.