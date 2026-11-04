La última llamada de colombiana que falleció en accidente de jet privado en EE. UU.

Continúan conociéndose detalles del accidente aéreo ocurrido el domingo 1 de noviembre en Florida, Estados Unidos, en el que un jet privado se estrelló y dejó varias víctimas mortales. Entre ellas se encontraba la colombiana Ana María Cetina, de 23 años, quien trabajaba como niñera.

En la misma aeronave viajaban sus empleadores: Adam Robinson, de 45 años; su esposa, Helen Sharp, de 40, y los dos hijos menores de la pareja, Emma, de 2 años, y Charlie, de 4.

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¿Con quién fue la última llamada de Ana María Cetina?

En entrevista con Noticias Caracol, Angie Ramírez, hermana de Ana María Cetina, recordó a la joven como un pilar fundamental para su familia.



Durante sus declaraciones, la describió como una persona profundamente entregada a los demás: «Ana María era una persona bondadosa, amorosa, era como un ángel. Ella estaba para todo el mundo, por todo el mundo hacía. Ella era un ser humano increíble». Asimismo, contó que el último contacto que tuvo con su hermana ocurrió durante la mañana del domingo 1 de noviembre, a través de una videollamada. En esa conversación, Ana María le mostró el aeropuerto y le compartió algunos detalles de los niños que estaba cuidando.

"Me mostró a los niños, me mostró el aeropuerto, después me envió fotos del avión. Yo le envié una foto de mi bebé, también le envié un video y me dijo que ella vería el video cuando aterrizara. Ya de ahí no supe más información de ella", recordó Angie.

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Por su parte, Anthony Robinson, familiar de Adam Robinson, publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el cariño y la dedicación de la colombiana hacia los pequeños. "Anita María cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia. Nos mostró un legado de amor incondicional y devoción»" escribió.

Angie Ramírez también confirmó que existía una relación de respeto y afecto entre su hermana y la familia para la que trabajaba. "Ella amaba a Charlie, amaba a Emma, estaba todo el tiempo con ellos. Incluso, yo tuve la oportunidad de conocerlos, de conocer a la señora Helen, al señor Adam. Fueron personas muy buenas con mi hermana", expresó.

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¿Cómo fue el accidente donde murió Ana María Cetina?

El vuelo había despegado desde Austin, Texas, y tenía como destino final North Eleuthera, en las Bahamas. Sin embargo, alrededor de las 12:50 p. m. del domingo 1 de noviembre, la aeronave se estrelló cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, en Greenacres, Florida.

Los registros de audio de las comunicaciones con la torre de control revelaron las dificultades que enfrentó la tripulación durante el trayecto. En las primeras interacciones, los pilotos informaron que estaban maniobrando en medio de condiciones de hielo y turbulencia moderada.

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Conmoción por la muerte de una niñera colombiana que viajaba a bordo del jet privado que sufrió un accidente en Estados Unidos. Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Poco después, solicitaron autorización para ascender a una mayor altitud. No obstante, la aeronave comenzó a perder altura rápidamente. Tras declarar la emergencia, uno de los pilotos habría advertido sobre la inminencia del impacto: "Vamos a estrellarnos contra el suelo".

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar los factores que provocaron la caída de la aeronave.

Por otro lado, Angie Ramírez indicó que las autoridades estadounidenses les explicaron que el proceso de investigación es complejo y podría tardar hasta 18 meses.

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Al respecto, manifestó: "Que tenemos que esperar, que es un tema complejo, que va en investigación, que ya están con el proceso, que puede tardar 18 meses. Nos dijeron que para qué vamos, que si queremos ir. Es un vaivén de muchas cosas que no nos dan respuesta".

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Mientras avanzan las investigaciones, la familia de la joven en Colombia permanece a la espera de los dictámenes oficiales que permitan esclarecer las causas del accidente aéreo.