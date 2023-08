Christian Nodal da de qué hablar por su nuevo cambio de look; le piden no ir a El Salvador

El cantante mexicano Christian Nodal decidió cerrar varios ciclos en su vida y por ese motivo hace poco compartió su nuevo estilo.

El artista reapareció en las redes sociales con su cabeza totalmente rapada, un detalle que a algunos fanáticos les gustó, mientras que otros internautas le hicieron un pedido muy especial y es que no se aparezca en El Salvador, país liderado por Nayib Bukele, debido a que allí los miembros de las reconocidas Maras tienen un estilo muy parecido al de Nodal.

"Que no vaya a el salvador, porque lo encierra Bukele", "Bukele no lo puso en orden?", "Pensé que era un Mara", "Que no entre a El Salvador porque lo confunden y directo al bote", son algunos de los comentarios en internet.

Aun así, se sabe que a Nodal poco le importa el qué dirán y por ese motivo también en el pasado se mandó a tatuar la cara, algo que también fue fuertemente criticado en diferentes plataformas digitales.

Por otro lado, recordemos que hace poco volvió a surgir el rumor de que Christian Nodal estaría esperando su primer hijo con la rapera argentina Cazzu, con quien mantiene una relación amorosa hace varios meses.

Todo esto comenzó cuando el diario La Opinión informó en su portal de internet que la cantante argentina sí está embarazada. En la nota, la reportera Enlai li Acevedo aseguró que "fuentes cercanas a la pareja" le confirmaron esto.

"La novia de Christian Nodal está esperando su primer hijo con el cantante... Nos cuentan, este hijo fue buscado y muy deseado", se lee en el portal de La Opinión.

Así mismo, la periodista Mandy Fridmann, se pronunció al respecto por medio de su cuenta personal en Instagram en la que escribió: "para los que preguntan si está embarazada, la respuesta es sí". Junto a su declaración puso un emoji de una araña, el cual es un animal que hace emblema de la cantante argentina.

