Hombre paga millonaria operación para crecer un poco más y gustarle a las mujeres

En muchas ocasiones las personas a través del tiempo adquieren múltiples inseguridades, las cuales acompañan durante un gran tiempo sin descanso, arruinando su autoestima y la autopercepción de su cuerpo en gran forma, por lo que es bastante difícil remediarlo sin una ayuda profesional psicológica o en otras ocasiones con ayuda de doctores estéticos realizando cirugías plásticas.

A pesar de que dentro de la cotidianidad se encuentran arreglos faciales como la rinoplastia para conseguir una armonía en el rostro, e incluso otros procedimientos que proponen agrandar los atributos a través de implantes y demás, un hombre estadounidense decidió romper con los estereotipos para cambiar la estatura de 1.65 cm que ante su percepción era bastante baja.

Moses Gibson, un hombre afrodescendiente, ha confirmado que algunos de los de su género se encuentran diariamente en una presión inminente por tener un límite de estatura y así ser aceptado por la sociedad, la cual en muchas ocasiones ha sido causante de generar complejos hacia otras personas a través de comentarios hirientes, como le sucedió al hombre en diferentes ocasiones.

Por tal razón, comenzó una búsqueda incansable con el sentido de encontrarle una solución a su problema; cuando por fin encontró unas pastillas bastante costosas, las cuales prometían acelerar su proceso de crecimiento, concluyó que había sido una perdida total de tiempo. Pero pudo darle solución a su problema luego de ahorrar 75 mil dólares para someterse a un procedimiento quirúrgico.

Aunque todo salió a la perfección, no se conformó del todo y este año volvió al doctor, quien esta vez le sumó otros 7 centímetros, pero en esta ocasión gastó 98 mil dólares, gastando un total de 760 mil millones de pesos colombianos que dieron un buen resultado, pues pudo solucionar sus temas amorosos; “Simplemente, no me sentía bien conmigo mismo, no estaba contento con eso la mayor parte del tiempo. La falta de confianza en mí mismo en general, y con las damas, afectó mi vida amorosa. Solía poner cosas en mis zapatos para ganar un poco de altura, pero no era mucho” expresó Moses.

