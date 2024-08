Conoce a Kapo, el artista urbano que está redefiniendo el reguetón

En un fenómeno que parece reflejar la evolución de las estrellas del reguetón,Kapo ha emergido como una figura clave en la música urbana global.

El colombiano, cuyo nombre real es Juan David Loaiza Sepúlveda, ha capturado la atención del público internacional con su contagioso sencillo 'Ohnana', que ha acumulado más de 63 millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento en junio de 2024.

Este éxito no es casualidad; es el resultado de un viaje lleno de desafíos y determinación.

Kapo, quien creció en el pequeño pueblo de El Cabuyal en Valle del Cauca, tuvo una infancia marcada por la modestia y la lucha. Desde temprana edad, trabajó en la gasolinera de su cuñado en Bogotá durante los veranos.

Allí, su pasión por la música comenzó a florecer mientras cantaba en las cabinas de los camiones. A los 17 años, se mudó a la capital colombiana para estudiar Comunicación Social y, simultáneamente, buscó ganarse la vida en discotecas locales.

En una entrevista con El Tiempo, Kapo reveló cómo esta etapa de su vida, aunque difícil, cimentó su deseo de convertirse en un artista reconocido: "Empecé a avanzar, estudié Comunicación Social y me frustré. Yo dije: 'No puedo entrevistar al número uno, yo tengo que ser el número uno al que estén entrevistando'".

El nombre artístico de Kapo tiene un trasfondo interesante; a pesar de no haber recibido el apellido de su padre, el apodo 'Kapo' fue heredado de él. "Si él al menos no me dio el apellido, por lo menos me quedo con el sobrenombre", explicó el artista.

En su interpretación, el término 'Kapo' representa ser el mejor en lo que uno hace, un concepto que ha buscado transmitir a través de su música.

El lanzamiento de 'Ohnana' marcó un punto de inflexión en su carrera. La canción no solo capturó la esencia del verano de 2024, sino que también ofreció un mensaje de esperanza y resiliencia.

En la letra Kapo reflexiona sobre una relación pasada con una perspectiva positiva y optimista, enfatizando la importancia de seguir adelante.

El éxito de 'Ohnana' fue seguido por el lanzamiento de 'Uwaie', que también ha logrado captar la atención del público, sumando más de 11 millones de vistas en YouTube en poco tiempo. La habilidad de Kapo para combinar ritmos urbanos con melodías pegajosas continúa consolidando su posición en la escena musical.

En el ámbito personal, aunque mantiene su vida privada en un perfil bajo, Kapo está en una relación con la creadora de contenido Carolina Pico, quien ha mostrado su apoyo incondicional a través de sus redes sociales.

