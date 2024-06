El día que Martín Elías permitió que su hermano le "robara" unos versos

El reconocido cantante Martín Elías perdió la vida en un accidente de tránsito el 14 de abril de 2017, hace siete años se perdió a uno de los grandes del vallenato, sin embargo sigue en la memoria de sus fanáticos, familia y amigos.

Un 18 de junio nació Martín y es conmemorado aún después de la muerte. El “Terremoto” como le decían sus fanáticos, lo recuerdan con a con nostalgia a través de su música, porque para los ‘martinistas’, el artista y su legado musical sigue muy presente.

En esta fecha especial su hermano Rafael María Díaz lo recuerda con un mensaje emotivo. En el video resalta que aún lo recuerda con mucha nostalgia, ya que, siempre, en este día buscaba la manera de enviarle un saludo y hacerle saber que estaba desde la distancia celebrando su vida.

Rafael María recuerda a Martín como la "unión familiar" de su casa, destacando que al lado de él siempre vivió momentos bonitos. El recuerdo que más lo llena de felicidad junto a su hermano fue cuando eran pequeños y Martín se convirtió en su cómplice.

"Martín me ayudó a hacer unos versos para el día del idioma. Yo hice cuatro versos y él me ayudó, cuando empecé a recitar los versos todo el mundo me aplaudió y me decían 'Rafa que versos tan bonitos'. Me felicitaron y saqué excelente nota, todo gracias a mi hermano Martín Elías. Siempre estuvo ahí pendiente", comentó.

Marín Elías dejó grandes éxitos musicales como 'El terremoto', 'El látigo', 'Ábrete' y 'Amor inexplicable', con los que se recuerda memorablemente. "Te recordamos mucho hermanito, Dios te tenga en la gloria", expresó al finalizar su video.

Revelan imagen inédita de Martín Elías antes de morir

En la imagen se puede a observar como un hombre de cabello blanco sostiene al que todos aseguran es Martín Elias, quien al parecer luchando por sobrevivir, herido, alcanzó a levantarse del suelo. No obstante, hay quienes señalan que fue el señor quien lo levantó intentando ayudarlo.

Dicha imagen ha generado impacto en sus fans, quienes han compartido diversas opiniones frente a la imagen. Por un lado hay quienes han resaltado la valentía de este hombre hasta último momento, y hay otros que aseguran que si no lo hubiesen levantado, el artista tal vez se hubiese salvado.

“Yo siempre lo dije el señor al levantarlo le perforó los pulmones error que le costó la vida”, “ Yo creo que él ahí sabía que la vida se le iba”, “Qué imagen tan fuerte, me parte el corazón”, “Yo vi todo, el de ahí se levantó solo y luego se desplomó”, “No se quería morir, el destino le jugó una mala pasada”.

