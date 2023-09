Empleada doméstica de Andrea Valdiri habla 'sin pelos en la lengua' de cómo es la barranquillera

En redes sociales se hizo viral el video en el que Kelly, una de las empleadas de Andrea Valdiri, revela cómo es trabajar con la influenciadora; contó más de la cuenta y hasta dio detalles personales.

Fue a través de sus stories de Instagram que la joven, quien lleva cuatro años trabajando para la barranquillera, explicó cómo es su relación con la familia y hasta con la misma empresaria a quien dice adorar.

“Estoy más firme que un gallo fino”, empezó respondiendo Kelly a una pregunta sobre si aún trabaja con Andrea Validiri.

Así mismo, explicó que tiene un lazo fuerte con Isabella, hija mayor de Valdiri y que la pequeña de 12 años está al tanto de ella.

"Isabella es muy apegada a mí, cuando me toca mi descanso o mi salida me pregunta '¿Kelly, por qué te vas?'", añadió, explicando que en algunas ocasiones el "deber" la obliga, pues tiene un hijo que también necesita su atención.

La mujer, quien según algunos usuarios estaría "aprovechándose" de la fama Andrea Valdiri, también respondió preguntas personales relacionadas con su aspecto. Incluso, despejó dudas sobre un posible embarazo.

"Todavía no, me encantan los niños pero todavía no, no se puede", dijo.

Vale la pena mencionar que Andrea Valdiri también ha expresado su cariño y agradecimiento a Kelly, con millonarios regalos, convirtiéndose en protagonista de las stories de la barranquillera. En 2020 le regaló una casa y meses después una camioneta. Además, celebró por lo alto su primer embarazó, que fue en 2022.

Pese al mutuo apoyo, en redes sociales varios usuarios han dejado críticas sobre el papel de Kelly en redes sociales. Según algunos, estaría aprovechando el reconocimiento de Validiri para ella "ganar seguidores". Por otro lado, otros enviaron mensajes de cariño y admiración por su entrega en el cuidado de las pequeñas, Isabella y Adhara.

"Qué bonito habla de su patrona", "pegándose de la fama de la patrona para volverse famosa", "esta mujer es una afortunada", "las dos se adoran", son algunos de los comentarios en la publicación replicada en Instagram por @notifamosos.

