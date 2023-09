El drama que enfrenta mujer que dice ser "adicta" a los tatuajes: "A la gente no le gusto"

Melissa Sloan, una mujer británica, reveló a varios medios de comunicación que atraviesa una preocupante situación debido a que varios tatuajes cubren su rostro; los empleadores se niegan a contarla por su aspecto.

La mujer, que dice ser "adicta" a los tatuajes , y que tiene dos hijas, denunció hace unas semanas que había sido vetada de varios lugares, entre ellos, la escuela de sus pequeñas. Según ella, la mayoría de personas la discriminan.

"Me han arrojado cosas, he sido apodada, y me han quemado con cigarrillos", añadió.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

Publicidad

Melissa, de 46 años, explicó al medio Brightside que aunque tenía un trabajo limpiando baños, la crisis llegó nuevamente luego de que la echaran por cómo luce, pues los tatuajes no solo cubren su rostro sino su cuerpo.

“No puedo conseguir trabajo. (...) Solicité un trabajo limpiando baños donde vivo, y no me aceptan debido a mis tatuajes”, contó.

Publicidad

Además, hizo delicadas denuncias sobre cómo ha sido rechazada en varios lugares, por lo que ha pensado en quitarse la vida: "Nunca seré aceptada, pero si la gente se tomara la molestia de pasar un día conmigo sabría que soy alguien agradable".

La mujer, que empezó a tatuarse desde los 20 años, dijo que desde entonces es adicta a ellos y que, incluso, se ha llegado a tatuar hasta 3 veces por día. Además, reveló que su zona preferida para nuevas "creaciones" es el rostro, por lo que, según ella, ya parece un 'pitufo'.

Melissa se ha tatuado varias capas en el rostro, por lo que, según sus vecinos, causa "terror"; sin embargo, esto no ha pausado su pasión, pues espera tatuarse hasta que muera.

Te puede interesar: ReTóxicos capítulo cinco: Olieron vómito y hasta mie#d@