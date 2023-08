Epa Colombia ofrece venta de sus pantalones de marca desde 2 mil pesos

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , ha sido una figura polarizante en el mundo de las redes sociales . Desde sus inicios como influenciadora, ha recorrido un camino lleno de controversias y transformaciones. Hoy, sorprende nuevamente al anunciar la venta de algunas prendas de su propio clóset personal a precios irrisorios.

Esta destacada empresaria, que ha encontrado un nicho exitoso en la industria de productos para el cabello, específicamente keratinas, ha dado a conocer que está poniendo a disposición del público una selección de pantalones, cada uno a partir de 2.000 pesos.

A través de sus historias en Instagram , Barrera Rojas comparte su decisión de vender estas prendas, acompañada de una conversación con su pareja. "Amor es que tú no entiendes", le comenta su novia, a lo que Daneidy responde con franqueza: "Es que tú tampoco entiendes. Lo que es salir con esto a la calle y decir que a 2.000 pesos. O sea, que el pantalón vale 2.000, el de la 'Epa Colombia'. No importa que valga 200.000 o 300.000, a ver qué dicen. Tú no me entiendes", enfatiza Epa Colombia.

La influenciadora muestra más de 20 pantalones destinados a la venta en su historia de Instagram; "es que ya no me queda (…) este no me gusta", agrega Daneidy Barrera al presentar su colección.

A pesar de la inusual decisión, la ubicación y fecha exacta de la venta de estas prendas aún no ha sido anunciada. Sin embargo, Epa Colombia ha prometido a sus seguidores que próximamente compartirá detalles sobre cómo y cuándo podrán adquirir estas piezas de su guardarropa personal.

Daneidy Barrera Rojas continúa sorprendiendo al público con sus decisiones audaces y cambios de rumbo en su carrera. Desde sus inicios como polémica influenciadora polémica su consolidación como exitosa empresaria en la industria de productos capilares, su capacidad para reinventarse sigue siendo un tema recurrente en su historia pública.

