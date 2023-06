Epa Colombia revive ruptura con su ex y no oculta el dolor

Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como 'Epa Colombia' , visitó a Jhoncito 'hágame famoso' y al pirata Morgan en 'Tardes Famosas', donde dio detalles de su vida, como por ejemplo que el contacto de su emprendimiento de keratinas lo consiguió cuando se fue a Rusia en el Mundial de fútbol.

Sin embargo, llegaron a un tema polémico sobre su ruptura amorosa con la futbolista Diana Celis, con quien mantuvo una relación sentimental por varios años, en los que convivieron y lograron varias cosas juntos, pero como muchas relaciones llegó a su fin y no de la mejor manera.

Daneidy había hablado a través de sus redes sociales contando un poco de esta situación y había indicado que no volvería a hablar sobre ese tema, no obstante, es tan “fuerte” para ella que mencionó los problemas legales que prácticamente “acabaron materialmente” con lo que había conseguido.

La empresaria dijo que había aprendido a mantener límites con las personas, por más amor que haya de por medio, haciendo referencia a que en su separación tuvo que dejarle varios de sus bienes a su ex.

“Tú puedes firmar desde el principio y eso fue lo que no hice, en medio de mi ignorancia, de que uno no cree que va a lograr tantas cosas, uno no firma y yo como iba a hacer capitulaciones si solo tenía una moto”, dijo Epa Colombia a los micrófonos de La Kalle.

Así mismo, aseguró que ha aprendido de esta experiencia, que le desea lo mejor a su expareja, pero que ya no es tan confiada con las personas, afirmando que con su nuevo amor ya firmaron ciertos documentos para que este tipo de cosas no le vuelvan a pasar: "Si claro, con Karol ya firmé capitulaciones y ya salió algo muy bonito, que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío".

