Aparece presunto hijo de Diomedes Díaz: desea seguir el ejemplo de su papá

La leyenda del vallenato, Diomedes Díaz, ha sido una gran estrella en el género musical que representó de la mejor forma con sus múltiples canciones que hasta el día de hoy son escuchadas en cada oportunidad y en fechas celebradas. Aunque su vida personal fue bastante polémica por su gusto por las mujeres, situación que terminó en una larga lista de hijos.

Por tal razón, hasta el momento han sido reconocidos 21 descendientes del 'Cacique de la Junta', de los cuales muchos han seguido sus pasos y lograron destacarse profesionalmente en otros aspectos, aprovechando el grandioso legado y amor que les brindó su padre. Aunque, hace poco se llevaron una gran sorpresa, pues apareció un nuevo hombre afirmando que pertenece a su familia.

El hombre llamado Ronal Diaz, aseguró que había sido negado por una de las mujeres de Diomedes, quien no había creído que el hombre fuera su hijo, pues lo veía bastante blanco."Me he ausentado de las redes sociales porque en realidad no estoy preparado psicológicamente para trabajar como influencer... Porque no soy creador de contenido, me cogió de sorpresa la noticia de mi papá".

Hace poco, dentro de una grabación en la que aprovechó para dar un mensaje conmemorativo por el Día del Hombre, aseguró que iba a comenzar con el legado del vallenato, pues le interesaba profundamente componer y cantar, así que después de solucionar varios asuntos pendientes, se iría de lleno con su sueño, el cual aparentemente heredó de su padre.

Por tal razón, muchos han esperado a que la familia del fallecido dé un comunicado en el que rectifiquen o desmientan si el hombre hace parte de la familia 'Diaz', puesto que las opiniones siguen divididas con respecto a su parentesco físico.

