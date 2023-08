Ex de Jim Velásquez sorprende con video recordando su relación

El compromiso entre el joven actor Jim Velásquez y la experimentada actriz Alina Lozano se robó toda la atención de la farándula durante varios meses. Desde que decidieron romper el silencio y hablar de su relación tras aparecer en muchos videos en redes sociales donde hacían de pareja.

Con el tiempo comenzaron a salir en muchos medios contando como se conocieron y como pudo darse una relación sentimental entre ellos, teniendo en cuenta que su diferencia de edad es considerable, dejando siempre claro que eso no les importó y que eran muy felices.

Aunque todo parecía ir viento en popa y se acercaba su boda, la actriz decidió hacer un live de Facebook confesando que todo habría terminado al parecer por ciertos comportamientos de Jim Velásquez que no le terminaban de gustar: “Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí”, indicó Alina Lozano.

El actor no se quedó callado y en otro live de Facebook contó que todo se debió a un contenido que él subió en redes sociales con su exnovia, donde posaban vestidos de novias, según él, para un evento de moda, lo que habría desencadenado el malestar en la actriz.

Después de que ambos dieran sus declaraciones, Nicol Triana, exnovia de Jim Velásquez, decidió reaparecer, esta vez desde su cuenta de TikTok, donde subió un video aparentemente llorando junto a varios recuerdos que ha vivido junto con el joven actor, acompañada del mensaje: “Mi video más personal. Las personas son muy crueles sin saber la verdad”.

Sin embargo, en una transmisión en vivo, la joven creadora de contenido indicó que ella nunca se metió en la relación de Alina y Jim y aclaró que hasta el momento no ha tenido intenciones de volver con el actor.

