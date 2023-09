Exesposa de Luis Alberto Posada 'destapó la olla': "infidelidades y un hijo fuera del matrimonio"

Catalina Posada, se casó con el cantante de música popular Luis Alberto Posada hace 17 años. Cuando en el altar ella le dio el "sí", lo hizo pensando que sería para toda la vida, sin embargo, de acuerdo a una entrevista que le concedió al programa 'La Red', todo parece indicar que el cantante pensaba de una manera diferente, pues hace algún tiempo ya no viven juntos, y además, se rumora que el cantante se está dando de una nueva oportunidad en el amor.

"Comencé a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando lo descubrí. Lo vi hablando por teléfono a altas horas de la madrugada y, aunque él aseguró que era su secretaria, yo sabía que no era cierto. Comencé a investigar y descubrí con asombro que la otra mujer es la nieta de la madrina de nuestro matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en nuestra boda” aseguró Catalina

"En estos momentos él no vive con ella. Pues lo que yo me entero, lo frecuenta en una nueva propiedad, en una finca que él compró. Ella se queda por días y tiene sus hijos, pero una relación permanente, hasta el momento, no es”

Catalina, con quien el cantante formó una familia compuesta por cuatro hijos, le reveló al programa que cuando se separaron, en el fondo siempre guardo la ilusión de volver, pues el hecho de no haber crecido acompañada por un padre, la marcó mucho y no quería que sus hijos tuviesen que vivir lo mismo.

“Siempre hablamos de la posibilidad de volver a organizar. Y yo le decía que estaba presta a salvar nuestro matrimonio porque realmente yo me casé para toda la vida. (...)Ya no fueron días, fueron meses, y yo no entendía qué pasaba. Yo me empecé a preocupar, entré en una depresión impresionante”.

Durante la entrevista, la mujer también manifestó que se aguantó "innumerables episodios de infidelidad", "maltrato psicológico", el cual según ella fue presenciado por muchas personas y hasta "un hijo por fuera del matrimonio". No obstante, expresó que lo soportó porque creía que con amor iba a poder cambiar la situación que vivía en su matrimonio.

Cabe resaltar que hasta el momento el artista no se ha manifestado de ninguna manera para dar su versión de los hechos de esta historia que parece de telenovela.

