Exparticipante del 'Desafío' anuncia que está embaraza tras polémica con su expareja

Después de una polémica que mantuvo en alerta a los televidentes del Desafío 2024 , la exparticipante sorprendió al dar un anuncio por medio de su Instagram que tiene alegres a sus seguidores.

Por medio de un video que publicó en medio de un emotivo mensaje reveló un secreto que ha guardado durante los últimos cinco meses , con la voz entrecortada y los ojos llorosos de felicidad, la exparticipante comenzó su mensaje confesando que este embarazo ha está lleno de pruebas y desafíos.

"Hoy comparto con ustedes el secreto más hermoso que he guardado en mi corazón durante 5 meses. Mi familia sigue creciendo” escribió, dejando ver lo emocionada que se siente por esta nueva etapa en su vida. Dijo también que la fortaleza que ha tenido junto con la fe y la esperanza ha sido inquebrantable.

“Este camino no ha sido fácil, ha estado lleno de pruebas, silencios, lágrimas, pero también de un amor infinito, fe inquebrantable y una esperanza que nunca se apagó. Dios ha sido fiel, y hoy más que nunca entiendo que todo llega en el momento perfecto. Gracias a quienes han estado conmigo y soñado conmigo… Llegaste a cambiar todo mi mundo”. Anamar

También destacó su proceso interno al descubrir la noticia, “ Algo estaba cambiando dentro de mí y fue entonces cuando llegó todo por completo y puso mi mundo al revés. Me encontré con una parte que no conocía y me sentí en soledad, pero más acompañada que nunca” con estas palabras describió su embarazo.

“Estuve muy agotada, pero también descubrí en mí muchas ganas de vivir. Te llevaste algunos miedos y me trajiste otros nuevos ; me convertiste en lo que soy hoy: una mujer fuerte y valiente”. Agrego Anamar .

La publicación no solo quedó con el anuncio de su embarazo si no que también envió un mensaje de resiliencia , en donde explicó que pese al cansancio físico y emocional, el amor que siente por su bebé le ha traído fuerzas renovadas.

“Me acompañas a descubrirme cada día mientras creces dentro de mí. Juntos nos emprenderemos un viaje de emociones en el que nunca te faltará amor”, dijo con una mezcla de ilusión y ternura.

En redes sociales muchos se preguntan quién será el padre del bebé que espera, sin embargo ella no dio mayores detalles al respecto.

Para terminar, la joven compartió un mensaje cargado de poesía y esperanza: “ El día en que llegues a este mundo, no sé si seré yo quien te dé la vida o si serás tú quien me enseñe a vivir de verdad”. Dejando así una reflexión a sus seguidores e invitándolos a que la acompañara en esta nueva aventura y que junto a ella pudieran vivir cada etapa de este proceso .

