Familia y pareja de Epa Colombia revelan qué pasará con las peluquerías

La situación legal de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, ha generado incertidumbre sobre el futuro de sus negocios, ¿cierran las peluquerías?

Luego de que se confirmara que deberá cumplir una condena de cinco años y tres meses de prisión por los daños ocasionados a una estación de TransMilenio en el Paro Nacional de 2019 , sus seguidores han estado atentos a lo que ocurrirá con sus peluquerías y productos capilares.

Karol Samantha, pareja de la influenciadora, ha sido la encargada de administrar las empresas en los últimos días. A través de redes sociales, Karol envió un mensaje a las clientas y seguidores de Epa Colombia, asegurando que los negocios seguirán operando con normalidad.

“No hay nada más lindo que tener a Dios en nuestro corazón y tener el cariño y apoyo de todas ustedes. Infinitas gracias por no dejar sola a Dane en estos momentos. Queremos contarles que mientras ella no esté presente, seguimos esperándolas en nuestras sedes Carvajal, Medellín y Restrepo. No dejen de consumir los mejores productos capilares del mercado, no dejen de apoyarnos con amor, su familia y equipo de trabajo”, expresó.

Con esto, dejó claro que las peluquerías y la marca de productos capilares de Epa Colombia continuarán funcionando, a pesar de la ausencia de la empresaria.

La familia y el equipo de trabajo han reiterado su compromiso para mantener en marcha el negocio que la influenciadora construyó en los últimos años.

¿Qué pasará con las peluquerías de Epa Colombia?

Epa Colombia sería trasladada a la cárcel El Buen Pastor

El día que Epa Colombia visitó la cárcel El Buen Pastor /Foto: Epa Colombia

El proceso judicial de Daneidy Barrera ha sido ampliamente seguido desde que se conoció su condena . La creadora de contenido fue capturada el 27 de enero de 2025 cuando salía de una de sus peluquerías.

En medio de lágrimas, explicó que siempre intentó reparar el daño causado y que en los últimos años se había enfocado en salir adelante a través de su empresa.

“Yo siempre quise arreglar lo del TransMilenio, pagando, siempre quise mejorar, estos cinco años creé empresa, lo único que he hecho es salir adelante, trabajar, generar empleo”, afirmó en un video publicado antes de ser trasladada al búnker de la Fiscalía.

Mientras avanza su proceso, la administración de sus negocios queda en manos de Karol Samantha y su equipo de confianza. Sus clientas y seguidoras han expresado apoyo en redes sociales, resaltando el esfuerzo de Epa Colombia por construir su marca y mantener a flote su empresa a pesar de la difícil situación legal que enfrenta.

