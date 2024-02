Francy habla sobre relación con Marlon Arenas: “Ay Francy se enamoró de un pollito”

En La Mandamás tenemos a los mejores invitados por eso en Kallejiando recibimos la visita de dos grandes exponentes de la música popular, por un lado, a una de las mujeres que representan este género y que poco a poco se ha hecho un lugar en el corazón de muchos colombianos. Francy 'La voz popular de América' , quien es un artista de la casa, nos compartió detalles de su carrera musical.

Pero no vino sola, ya que con ella estaba el joven artista que está generando furor en las redes y a quien muchos ven como uno de los cantantes más sonados de la nueva era en la música popular. Nada más y nada menos que Marlon Arenas, con quien ya tiene una colaboración y se rumorea que entre ambos hay más que solo música.

No quisimos quedarnos con la duda y le preguntamos a Francy por ese supuesto romance que se ha robado la atención en las redes, ya que ambos tienen una importante diferencia de edad. La cantante entre risas comenzó diciendo que ha seguido de cerca las especulaciones, donde le dicen: “Ay Francy se enamoró de un pollito”.

Aunque la cantante aseguró que “un pollo al año no hace daño”, dejó claro que no ha estado en una relación amorosa con el joven artista, aunque alagó su belleza y su forma de ser, indicando que es un muy buen partido, pero que hasta el momento no ha tenido la oportunidad ni el interés de verlo con otros ojos, aclarando que no tendría ningún problema en meterse con alguien menor.

Por su parte, Marlon Arenas indicó que Francy le parece una mujer muy bonita, sobre todo talentosa y un ejemplo a seguir, pero que el cariño que le tiene es muy grande y va más allá de un gusto o un amorío: "Es una amistad muy linda", que han venido formando y que le ha permitido crecer en su carrera musical.

