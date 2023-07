Fredy Guarín sorprende en redes con nuevo aspecto físico: “No tengas miedo al qué dirán”

Fredy Guarín causó furor este miércoles tras compartir imágenes de cómo luce en la actualidad y mostrar lo orgulloso que se siente de su apariencia; el exfutbolista luce más robusto y con 'pancita'.

La buena nueva la compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que ya acumula 2 millones de seguidores. Algunos usuarios le alagaron su "barriga de Winnie Pooh" y hasta lo tildaron de valiente, mientras que otros lo criticaron.

"Virgen y eso que pasó con Guarín", "somos más que una apariencia!! Somos lo que permanece en el alma", "ojalá esto lo vean las personas que creen que tener un cuerpo fitnes los hace mejores personas", "uno así con la panza de Winnie y me caso", "al que dirán no hay que tenerle miedo, pero a las enfermedades derivadas de una mala alimentación sí", son algunos de los comentarios en la fotografía.

Publicidad

Guarín, de 37 años, aprovechó la publicación para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la aceptación y además, los invitó a motivarse y a creer en Dios.

"No tengas miedo al qué dirán. Téngale miedo a dejarse llevar por alguna parte de esta sociedad, que lo que quiere es verte mal (sic). Si usted se cae 1.000 veces, pues 1.001 se levanta. Somos obras de Dios, no dudes que él tiene proyectos maravillosos para todos nosotros", describió Guarín en la fotografía que ya alcanza los 51 mil 'Me gusta'.

Vale la pena mencionar que Guarín actualmente está dedicado a sus empresas tras su retiro en 2021 de Millonarios. Durante su carrera profesional, jugó en varios clubes importantes en Europa y América del Sur, así como en la 'Tricolor'.

Publicidad

Te puede interesar: Tensa final en la batalla Red Bull