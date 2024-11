Hebert Vargas nos contó el momento de pánico que vivió durante un concierto con pólvora

Según se puede leer en la biografía de Hebert Vargas, es un artista, ícono del vallenato romántico colombiano, de gran trayectoria e innumerables éxitos internacionales y nacionales. Fue la voz que dio a conocer a la agrupación Lo Gigantes del Vallenato desde 1996 hasta el año 2002.

Con esta agrupación hizo grandes giras y se dio a conocer e hizo parte de grandes éxitos como 'Inocente', 'Perdóname', 'Me mata la melancolía', 'Dejando Huellas', 'El error', 'Te amé', 'Paro de mi corazón', 'Se me salen las lágrimas', 'Que descaro', 'No he podido ser feliz', entre otros.

¿Qué le pasó a Hebert Vargas?

En diálogo con los integrantes de El Klub de La Kalle, nos contó una anécdota ocurrida en las fiestas de Itagüí el pasado mes de agosto de 2024. Allí Vargas se presentó como uno de los principales talentos en este festival. En resumidas palabras recordó que había “una lluvia de pirotecnias y dentro de esa lluvia me cae en la cabeza”.

Mientras el artista se encontraba en la tarima se dirigió en la zona donde los fuegos pirotécnicos iban a caer, cuenta que de la emoción no se dio cuenta y dentro de la lluvia de pirotecnia le cae en la cabeza unos residuos encendidos de esta pólvora por lo que el susto fue mayúsculo. Al instante le hacen curación y por fortuna el artista no tuvo graves heridas por lo sucedido.

¿Por qué Hebert Vargas no toma licor?

En la entrevista para La Kalle, el cantante nos habló acerca de lo que hace antes de entrar a una tarima. Para cantar solo necesita descansar un poco y realizar las técnicas que le manda su coach, pero no toma licor para calentar como hacen muchos y esto se debe a que en el pasado tuvo problemas con el alcohol por lo que decidió dejarlo por completo. “No tomo licor, solo me quedo con un vino tinto y ya”, recalcó.

¿Cómo está Hébert tras su ruptura amorosa?

“Me dio demasiado duro. Salí de ese hogar amando a esa persona”: recordó que hace 7 años aproximadamente se separó de la mamá de su hija María Paz. “Hoy en día somos grandes amigos”, comenta el cantante. El artista habla con dolor por lo que pasó tras su ruptura, pero ahora está dedicado a su carrera y asegura que no mezcla lo personal con lo profesional.

La nueva canción de Hebert Vargas que le dio un giro a su carrera

'La Ruleta' como se denomina su nuevo lanzamiento, trae grandes sorpresas para sus fans. El artista esta vez sorprendió a su público con su nueva canción pues pasó del Vallenato al genero regional Mexicano.