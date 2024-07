Jhonny Rivera revela por qué no volverá a recibir visitas en su casa

El reconocido cantante Jhonny Rivera expresó su incomodidad y preocupación por las constantes visitas inesperadas que recibe en su hogar por parte de sus fans.

A través de un video en sus redes sociales, Rivera confesó que ya no se siente seguro en su propia casa debido a estas visitas, las cuales se han convertido en una rutina incómoda y potencialmente peligrosa.

Rivera relató una experiencia especialmente perturbadora que vivió al recibir a un joven en su casa. El cantante narró que el visitante le confesó que estaba cansado de delinquir y que había intentado contactar a otro famoso, Yeferson Cossio, sin éxito.

Según Rivera el joven amenazó con dañar un carro de Cossio al no recibir la ayuda solicitada. "Dejé entrar a un muchacho a mi casa que me dijo que ya estaba cansado de delinquir... que él ya había ido a buscar a Yeferson Cossio y como no lo atendió, entonces le iba a dañar un carro", contó el cantante.

Preocupado por la seguridad de su hogar y su familia, Rivera ha decidido no recibir a más personas en su finca. Esta decisión viene después de varios episodios similares en los que los visitantes han llegado a esperar fuera de su casa durante horas, incluso cuando él no se encuentra presente.

“En mi casa, desde el mediodía, hay unos muchachos con un bafle cantando, esperando a que yo los atienda. Se les ha dicho que no estoy, pero insisten en que me esperarán el tiempo que sea necesario”, compartió Rivera.

Además de su música, Jhonny Rivera es conocido por sus actos de caridad y su disposición a ayudar a quienes lo necesitan. Sin embargo, esta generosidad ha llevado a que más personas lleguen a su casa en busca de apoyo económico.

"No quería contar, pero una vez me dio por atender a un muchacho que necesitaba que yo lo ayudara a montar un negocio porque estaba cansado de secuestrar y atracar", relató Rivera, evidenciando el riesgo que implica abrir las puertas de su hogar a desconocidos.

Esta situación ha incrementado su preocupación por la seguridad y ha reafirmado su decisión de no atender más visitas en su hogar, sin importar las circunstancias.

Jhonny Rivera ha tomado una postura firme respecto a las visitas no programadas en su casa, priorizando la seguridad y bienestar de su familia.

