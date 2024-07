Novia de Jhonny Rivera da declaraciones sobre Luisa Fernanda W, ¿no la van?

En el género de la música popular,la caucana Jenny López, novia del conocido cantante Jhonny Rivera,utilizó sus redes sociales para responder a una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores: ¿Cómo es su relación con la influencer Luisa Fernanda W, prometida del también artista Pipe Bueno?

La popularidad de Jenny López ha crecido notablemente, en parte debido a su relación con Jhonny Rivera, lo que ha generado diversas opiniones entre los internautas, algunos de los cuales la califican de "interesada".

Sin embargo, más allá de estas opiniones, hay un interés genuino por conocer cómo se lleva con otras figuras del género musical, especialmente con las parejas de otros artistas.

Actualmente, López se encuentra de visita en República Dominicana junto a Jhonny Rivera y otras destacadas figuras de la música, como Pipe Bueno, Miguel Bueno, Luis Alfonso y Arelys Henao, quienes asistirán a la gala de los Premios Heat.

Aprovechando su tiempo libre, López decidió interactuar con sus 740.000 seguidores en Instagram a través de una dinámica de preguntas y respuestas.

Una de las preguntas más destacadas fue sobre su relación con Luisa Fernanda W. A lo que Jenny respondió: "He tenido la oportunidad de coincidir en diferentes oportunidades, en conciertos, incluso hemos ido a Rancho MX y hemos tenido la oportunidad de comer con ellos. Luisa es una mujer muy linda y muy amable, solo que personalmente a mí me da pena como molestar; yo sé que ella es muy sencilla y no tendría problema en darme la foto, pero yo no me animo a pedirle foto".

"Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente famosa, pero yo soy muy penosa", añadió, reiterando su timidez a pesar de su creciente círculo social.

Durante su interacción, Jenny también compartió algunos de los momentos más destacados de su viaje, mostrando la belleza de República Dominicana.

A sus 21 años, Jenny López continúa demostrando que su éxito no solo se debe a su relación con Jhonny Rivera, sino también a su talento y esfuerzo personal, como lo demostró recientemente al cumplir uno de sus sueños de vida: comprar un automóvil con el fruto de su trabajo.

Su humildad y sencillez siguen siendo características apreciadas por quienes la siguen y apoyan en su carrera musical.

¿Qué piensa Jenny López de las fanáticas de Jhonny Rivera?

La joven artista, conocida por su transparencia y cercanía con su audiencia, no dudó en responder con sinceridad a las preguntas que le plantearon. En una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor curioso lanzó la interrogante sobre si le molestaba que las mujeres se acercaran a su novio, desatando una reveladora conversación que arrojó luz sobre la dinámica de su relación.

"¿No te dan celos que a Jhonny lo busquen muchas mujeres?", fue la pregunta directa que desencadenó la confesión de López. Su respuesta, lejos de ser un reflejo de celos o inseguridad, destiló una profunda comprensión y aceptación de la situación.

"Claro que no. Jhonny tiene muchas seguidoras, que siguen su música, que lo aman por el ser humano que es. Y la verdad me parece muy bonito que haya generado admiración tanto en hombres como en mujeres. No me disgusta, no me molesta cuando se acercan a pedir una foto", compartió la artista.

Esta declaración franca y desprovista de celos refleja una relación fundamentada en la confianza y el respeto mutuo. Jenny López no solo acepta la presencia de las admiradoras en la vida de Jhonny Rivera, sino que la celebra como parte del fenómeno que rodea a su pareja.

