¡Increíble! Pipe Bueno y Jhonny Rivera sorprenden cantando en el TransMilenio

En un gesto sorprendente y poco común, los reconocidos cantantes de música popular Pipe Bueno y Jhonny Riveradecidieron subirse a un TransMilenio en Bogotá para ofrecer una interpretación en vivo.

El video, compartido por Rivera en TikTok con el mensaje "Nos tocó cantar en el TransMilenio", rápidamente se hizo viral y generó una ola de comentarios en redes sociales.

A plena luz del día, y sin atuendos llamativos, los artistas se ubicaron en la parte trasera del articulado.

Sorprendentemente, a pesar de que el bus estaba lleno, pocos pasajeros parecieron notar la presencia de estos famosos, quienes no lograron generar una gran reacción inmediata entre los ocupantes.

Este curioso evento recordó a los internautas otros momentos similares, como cuando Ryan Castro también subió a un TransMilenio para cantar.

Mientras algunos calificaron a los pasajeros de "aburridos" por no reconocer a los cantantes, otros expresaron su descontento por haberse perdido esta inusual actuación en el transporte público.

Pipe Bueno y Jhonny Rivera, quienes recientemente estuvieron presentes en los Premios Heat 2024 en Punta Cana, República Dominicana, llevaron un poco de su música a un espacio cotidiano, mostrando una conexión directa y sin filtros con su público.

La interpretación incluyó la canción 'El Intenso', y aunque su atuendo no destacó, Bueno lucía una camisa negra y gafas, y Rivera con una camisa blanca, el video de este momento sigue resonando en las redes.

¿Cómo se la llevan las dos novias de estos artístas?

En el género de la música popular,la caucana Jenny López, novia del conocido cantante Jhonny Rivera,utilizó sus redes sociales para responder a una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores: ¿Cómo es su relación con la influencer Luisa Fernanda W, prometida del también artista Pipe Bueno?

La popularidad de Jenny López ha crecido notablemente, en parte debido a su relación con Jhonny Rivera, lo que ha generado diversas opiniones entre los internautas, algunos de los cuales la califican de "interesada".

Sin embargo, más allá de estas opiniones, hay un interés genuino por conocer cómo se lleva con otras figuras del género musical, especialmente con las parejas de otros artistas.

Actualmente, López se encuentra de visita en República Dominicana junto a Jhonny Rivera y otras destacadas figuras de la música, como Pipe Bueno, Miguel Bueno, Luis Alfonso y Arelys Henao, quienes asistirán a la gala de los Premios Heat.

Aprovechando su tiempo libre, López decidió interactuar con sus 740.000 seguidores en Instagram a través de una dinámica de preguntas y respuestas.

Una de las preguntas más destacadas fue sobre su relación con Luisa Fernanda W. A lo que Jenny respondió: "He tenido la oportunidad de coincidir en diferentes oportunidades, en conciertos, incluso hemos ido a Rancho MX y hemos tenido la oportunidad de comer con ellos. Luisa es una mujer muy linda y muy amable, solo que personalmente a mí me da pena como molestar; yo sé que ella es muy sencilla y no tendría problema en darme la foto, pero yo no me animo a pedirle foto".

"Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente famosa, pero yo soy muy penosa", añadió, reiterando su timidez a pesar de su creciente círculo social.

