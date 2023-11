Jim Velázquez confiesa infidelidad a Alina Lozano con otra mujer en su despedida de soltero

Lo último en el mundo del entretenimiento y las redes sociales ha sido la impactante confesión del influencer Jim Velásquez , a solo días de una de las bodas más esperadas de la farándula con la actriz Alina Lozano .

En un sincero video publicado desde Cancún, México, el joven actor de 23 años admitió haber sido infiel a su prometida durante su despedida de soltero. Velásquez, visiblemente afectado, compartió imágenes en las que se le veía besando a una mujer cuya identidad aún no ha sido revelada.

"Quiero ser honesto con todos ustedes. Estamos a días de la boda y durante mi despedida de soltero en Cancún, le fui infiel a Alina", expresó Velásquez en el vídeo. Explicó que, a pesar de un acuerdo previo con Lozano que les permitía cierta libertad durante sus despedidas de solteros, se llenó de celos al ver las publicaciones de la despedida de soltera de Alina, organizada por Yina Calderón, que mostraban a hombres semidesnudos y una atmósfera festiva.

El influencer confesó que, en medio de una noche en un bar del hotel, conoció a tres chicas mexicanas que estaban de vacaciones y, tras unas copas, perdió el control de la situación. "No sé qué pasó, les juro que perdí el conocimiento. No me acuerdo de nada. No sé cómo llegué a la habitación", admitió Velásquez, visiblemente consternado por sus acciones.

Al despertar, se encontró con un video en el que aparecía besando a una de las chicas con las que había coincidido esa noche, momento en el que reconoce haber sentido un profundo arrepentimiento al recordar que Alina estaba preparándose para su propia celebración.

Este impactante relato ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja expresan su sorpresa y desaprobación por los acontecimientos. La situación ha generado especulaciones sobre el futuro de la boda programada entre Jim Velásquez y Alina Lozano, así como sobre la relación misma entre ambos.

