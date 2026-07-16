Jorge Cao se quiebra al recordar la muerte de su hija: “Se fue en un mes”

El actor cubano-colombiano Jorge Cao, recordado por su participación en producciones como Pasión de gavilanes y El último matrimonio feliz, compartió recientemente uno de los testimonios más personales y dolorosos de su vida.

En una entrevista para el pódcast Sinceramente Cris, conducido por la periodista Cristina Estupiñán, el artista, de 82 años, habló sobre el fallecimiento de su hija, Maricel Luz, y las difíciles circunstancias que le impidieron acompañarla en sus últimos días.

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Cao relató que todo comenzó tras el diagnóstico de un agresivo cáncer que deterioró rápidamente la salud de Maricel. Según explicó, la velocidad con la que avanzó la enfermedad fue uno de los aspectos más difíciles de afrontar para la familia.



"Todo sucedió en un mes, desde que se descubrió su estado de salud hasta su despedida", recordó.

La pérdida ocurrió hace aproximadamente un año y, según el actor, dejó un vacío que considera "irreparable". Aunque padre e hija vivían en países distintos, Jorge Cao aseguró que siempre mantuvieron un vínculo cercano.

¿Qué más comentó Jorge Cao sobre la muerte de su hija?

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Durante la conversación, el actor también recordó que fue padre a los 17 años, mientras estudiaba arte dramático. "Era una ambigüedad rarísima porque el lugar preferido para mí en mi vida era la escuela de arte dramático, pero existía la chiquita y yo estaba loco por olerla, por cargarla", expresó.

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Uno de los momentos más difíciles de su relato fue explicar por qué no pudo viajar a Cuba para acompañar a su hija.

Cao contó que, aunque reside en Colombia desde hace décadas y cuenta con la nacionalidad colombiana, para ingresar a la isla debía tener vigente un pasaporte cubano, documento con el que no contaba en ese momento.

"Fue muy difícil", confesó al recordar la frustración de no poder estar a su lado y limitar su apoyo al envío de recursos y medicamentos desde la distancia.

A esta situación se sumó un complejo problema de salud. El actor se encontraba en proceso de recuperación tras una segunda cirugía de cadera, intervención que le ocasionó dificultades de movilidad y episodios de pánico.

Esa condición no sólo le impidió viajar a Cuba, sino que también lo obligó a retirarse de la obra, El Padre, que se presentaba en el Teatro Nacional y que él consideraba el cierre de su trayectoria sobre los escenarios.

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En medio de ese difícil momento, Jorge Cao destacó el apoyo de su esposa, Katia Regueros, con quien lleva más de tres décadas de relación. El actor la describió como su "polo a tierra", al asegurar que fue quien lo acompañó tanto durante su recuperación física como en el proceso de afrontar la pérdida de su hija.