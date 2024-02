Juliana Galvis revela los últimos días de su mamá: "No le contamos"

La famosa actriz colombianaJuliana Galvisrecientemente compartió detalles conmovedores sobre la partida de su madre, Beatriz Valdivieso, quien falleció el pasado 9 de enero. En una entrevista para el programa "Lo sé todo", Galvis reveló cómo fueron los últimos días de su madre y la contó la verdad detrás de su enfermedad.

El público colombiano conoce a Juliana Galvis por su trabajo en producciones televisivas como "El cartel de los sapos", "La venganza de Analía", "El general Naranjo", "Anónima", "Hilos de amor", entre otras. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera se encuentra una historia familiar llena de amor y sacrificio.

Galvis compartió que su madre, Beatriz Valdivieso, luchó en silencio contra una enfermedad que ella misma optó por mantener en secreto.

La revelación de Juliana Galvis sobre la enfermedad de su madre ha conmovido a muchos. En la entrevista, la actriz reveló que Beatriz sufría de Alzheimer, una enfermedad que había empezado a manifestarse durante la pandemia. Aunque Beatriz aún reconocía a su familia y mantenía cierta coherencia, su memoria inmediata se desvanecía lentamente.

Sin embargo, el Alzheimer no fue la causa directa de la muerte de Beatriz Valdivieso. Juliana Galvis compartió un relato desgarrador sobre los últimos días de su madre, marcados por una serie de complicaciones médicas repentinas.

El 14 de diciembre, Juliana invitó a su madre a almorzar en su casa. Todo transcurría con normalidad hasta que, subiendo las escaleras, Beatriz se quedó sin aire y sufrió un episodio de ahogo. Este incidente llevó a la bumanguesa a tomar medidas inmediatas, llevando a su madre al médico.

Los exámenes médicos revelaron que Beatriz tenía un pulmón obstruido, lo que causaba su dificultad para respirar. Sin embargo, este no fue el único diagnóstico. Una biopsia reveló la presencia de cáncer en el cuerpo de Beatriz, una noticia devastadora para la familia.

"El 24 de diciembre me dijeron que tenía cáncer, el 26 que le hicieron la biopsia me dijeron que estaba en etapa 4" Juliana Galvis

Ante la gravedad de la situación, Juliana decidió no revelarle a su madre el diagnóstico de cáncer. Siguiendo el consejo médico dejó que su mamá pudiera disfrutar de momentos de tranquilidad sin preocupaciones. Sin embargo, el destino ya estaba escrito.

A las 3 de la mañana de ese 9 de enero, mientras estaba de viaje, recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre: su madre había fallecido. A pesar del dolor y la conmoción, Juliana Galvis se sintió reconfortada por haber hecho todo lo posible para cuidar de su madre hasta el último momento. Sin embargo, uno de los aspectos más impactantes de su historia es que Beatriz nunca supo la verdad completa sobre su salud, pero esto la dejó tranquila pues asegura que partió en completa tranquilidad.

"Ha sido muy doloroso pero hoy entiendo que ha sido un premio de Dios por todas las cosas buenas que ella hizo en la vida, se fue finalmente sin saber que estaba enferma, yo no le dije y le pedí el favor al doctor que no le dijera hasta que no salieran los resultados de la biopsia porque estábamos en navidad, en fiestas", recordó.

