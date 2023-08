Karol G explota la imaginación de internautas con fotos en ropa interior: "No me las miren"

Karol G se ha convertido con el paso de los años en una de las mujeres más importantes en el mundo musical gracias a su talento y por su forma de ser se ha ganado el cariño y respeto de sus millones de fans en todo el mundo.

La cantante suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que a diario publica fotos y videos llamativos con los que deja poco a la imaginación y su última publicación en Instagram no fue la excepción, ya que derrochó sensualidad sin límites al mostrar su cuerpo tal cual es y sin filtros dejando claro que no tiene un abdomen perfecto, algo que sin lugar a dudas está bien, pues la belleza no se mide por el aspecto físico.

En las fotos se ve a Karol G usando una ropa interior de color negra y unas botas caña alta plateadas, Asimismo, con sus manos jugó un poco y puso a 'sudar' a sus fans en todo el mundo.

Junto a su publicación, la artista de talla internacional escribió: "Papi No me las miren que aquí hacemos MILes💲💵💰 y ninguna NecesitAAa que La InvitenNNN 🤑🤑🤑🖤🤌🏽".

Por otro lado, recordemos que hace poco la artista anunció en medio de una entrevista que se va a tomar un tiempo para alejarse de los escenarios durante este 2023, pues tiene otros planes.

Después del rotundo éxito de su nuevo trabajo discográfico llamado "Mañana Será Bonito", Karol G buscará crecer en otros aspectos: "Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un break de los escenarios para poder estudiar y evolucionar en otros aspectos. Quiero estudiar porque hacer música para mí dentro del tour me empujó tanto. Aprender a grabarme a mí misma, aprender a producir mucho más, aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida, que antes estaba acostumbrada a tener alguien que lo hacía por mí".

