Karol G presumió su noviazgo con Feid con tierna foto que encendió las redes

En una noche llena de glamour y reconocimiento, Karol G fue destacada como la Mujer del Año en los premios Billboard Women In Music Awards, que se llevaron a cabo el pasado 6 de marzo. Sin embargo, lo que más captó la atención de los espectadores no fue solo su merecido galardón, sino la presencia constante de Feid, el reconocido cantante que la acompañó durante toda la ceremonia.

Con su carisma y energía la artista paisa ha conquistado a millones en todo el mundo, trascendiendo fronteras musicales y culturales. Más allá de su carrera artística, el interés del público se ha centrado en su vida personal, donde su evolución ha sido evidente.

Aunque las muestras de cariño entre Karol G y Feid no pasaron desapercibidas durante la gala, ninguno había confirmado oficialmente su relación. Sin embargo, todo cambió cuando 'La Bichota' sorprendió a sus seguidores al publicar un carrusel de fotos del evento, culminando con una imagen reveladora: Karol G y Feid tomados de la mano.

La aparición pública de la pareja tomada de la mano, pero más aun que sea ella quien lo haya presumido en redes, ha causado revuelo entre los seguidores de la pareja. Aunque son escasas las publicaciones juntos, cada gesto de la pareja se convierte en motivo de especulación y celebración entre los internautas.

La última foto del carrusel de Karol G en Instagram se convirtió en el foco de atención. En ella, se muestra a la pareja radiante y enamorada, paseando de la mano, lo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores, resaltando la autenticidad y complicidad que transmiten.

Pero el también artista paisa no se quedó atrás pues reposteó la publicación a través de sus historias de Instagram y le añadió el comentario "Queen of my life", que traduce la reina de mi vida, confirmando así el amor que profesa hacia la paisa y despejando las dudas sobre la autenticidad de su relación.

Karol G presumió su relación con Feid en Instagram /Foto: Instagram

Mientras tanto, la artista continúa cosechando éxitos con su gira "Mañana Será Bonito" por Latinoamérica, agotando localidades en cada presentación. Por su parte, Feid se prepara para su gira "Ferxxocalipsis World Tour 2024" por Estados Unidos y su participación en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

Aunque Karol G y Feid han optado por mantener su romance lejos de los reflectores, la confirmación pública de su relación en los Billboard Women In Music Awards ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes celebran este nuevo capítulo en la vida de los artistas.

Según reveló Karol G en una entrevista para Billboard, ha aprendido la importancia de mantener ciertas cosas en privado, tras su mediática ruptura con Anuel AA. Por ahora, la pareja continúa disfrutando de su amor y cosechando éxitos tanto en el ámbito personal como profesional.

"Me morí y reviví como 30 veces con la última foto", "Feid es el claro ejemplo de una buena mano", "Ay Dios la última foto la esperé tanto ella se merece toda la felicidad del mundo y es aquí donde es real el mañana será bonito", fueron algunos de los comentarios.