Katherine Porto cuenta la terrible situación que vivió en Bogotá; la lastimaron

La reconocida actriz colombiana Katherine Porto, famosa por su participación en producciones como Pasión de Gavilanes 2 y Hasta que la plata nos separe, compartió un escalofriante relato en sus redes sociales tras ser víctima de un intento de robo en Bogotá.

El incidente ocurrió mientras la artista esperaba un taxi en la Carrera Séptima, luego de salir de una cita médica.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Porto explicó que un hombre en moto intentó arrebatarle el celular, lo que le provocó una herida en la mano.

"Pasó una moto y me raponeó el celular. Me sacaron sangre porque me lo arrancaron, pero mis angelitos me cuidan porque el celular se les cayó ", dijo visiblemente afectada.

Momentos de pánico e inseguridad en Bogotá

La actriz describió el impacto emocional que le dejó el incidente, afirmando que aún estaba en shock por lo sucedido.

"Se me había olvidado que no podemos caminar libremente, que tenemos que sentir miedo. Estamos en un país súper inseguro", reflexionó Porto, quien regresaba a Bogotá tras un mes de viaje por India y España. Según señaló, en esos países nunca sintió peligro.

Además del miedo que experimentó, la actriz expresó su desconcierto ante la actitud de los transeúntes que presenciaron el robo. Porto mencionó que solo una persona se acercó a preguntarle si estaba bien.

"Las demás personas que estaban alrededor eran como anestesiadas . No podemos normalizar que le roben a las personas, que las agredan", afirmó.

Katherine Porto no solo denunció el robo, sino que aprovechó el momento para hablar sobre la falta de solidaridad y la creciente inseguridad en la capital. "Amo mi país, amo Bogotá, pero me siento insegura en mi propia casa", confesó.

Finalmente, la actriz agradeció no haber sufrido daños mayores, pero señaló que este tipo de situacione s no deberían ser parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Su mensaje ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde muchos de sus seguidores han expresado su apoyo y compartido experiencias similares.

El testimonio de Porto no solo refleja un momento personal de vulnerabilida d, sino que también se suma a las constantes denuncias de inseguridad que viven los habitantes de Bogotá, un problema que afecta a miles de personas a diario en la ciudad.

