La divertida anécdota de Yeison Jiménez y Pasabordo por 'Hasta la Madre'

En Kallejiando recibimos la visita de Gabo y Jhonatan, más conocidos como Pasabordo, dos cantantes y compositores antioqueños que llevan años en la industria musical, destacandose sobre todo por escribir varias de las canciones que se han vulto un éxito en el género popular.

Una de esas canciones en las que incluso cantan es la colaboración que hicieron con Yeison Jiménez, uno de los referentes actuales de la música popular, con quien grabaron 'Hasta la madre'. Este tema es uno de los más pedidos en la Mandamás, por eso quisimos preguntarles como se dio esta importante colaboración y si fue difícil que Yeison se sumara al tema.

De acuerdo con Gabo todo se dio cuando estaban compartiendo con Yeison en un campamento en una de sus propiedades, allí le mostraron varias letras y demos de canciones, pero no terminaban de convencerlo: "Estuvimos en un campamento en una finquita de Yeison que tiene por allá por Copacabana, comenzamos a ponerle música y música en un estudio home que hicimos al lado de la piscina. Lo más curioso es que empezamos a ponerle muchas canciones de nuestro nuevo álbum".

Según Jhonatan todo fue muy irreal, pues él cree que todo estaba destinado a pasar: "Dios me iluminó en ese momento, porque nosotros teníamos una lista de canciones y se las empezamos a mostrar, pero no decía si era un palo. Parce y ese man se va a grabar unos saludos y le digo yo al productor de nosotros, esta canción que hicimos en el estudio, que la teníamos lista en un demo, yo le dije: '¿Burro, esta canción que hicimos en estos días ya la mandaste?', y le dije que no y empezamos como a alegar entre los dos, entonces le dije, si me la mando póngala ya".

En ese momento Yeison conoció la canción y de inmediato le gustó, posteando en sus redes un video en el que dio a conocer a sus seguidores una parte del tema, sonando en un lujoso carro. Para Pasabordo fue un momento importante, pues su ideal es seguir escribiendo pero para su propia carrera musical.

