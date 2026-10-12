La Mijita reaparece en redes tras escándalo con Camilo Cifuentes: “No termina aquí”

Anthía López, creadora de contenido española conocida como ‘La Mijita’, volvió a pronunciarse públicamente a través de su cuenta de Instagram, luego de haber desactivado su perfil en medio de la controversia con Camilo Cifuentes y María Camila Sepúlveda, su expareja embarazada.

En esta ocasión, la joven compartió un mensaje que generó expectativa entre sus seguidores por el contexto en el que se produjo. Sin embargo, en lugar de referirse directamente a lo ocurrido con el creador de contenido, publicó una reflexión centrada en la gratitud y en las labores sociales que ha realizado en Colombia.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió La Mijita?

La creadora de contenido aprovechó el espacio para agradecer a las personas que han estado pendientes de las diferentes iniciativas que promueve a través de sus redes sociales.



“Gracias de corazón a todos los que habéis estado conmigo en esta experiencia tan especial y, sobre todo, a quienes seguís a mi lado, me apoyáis y me dais cariño incluso en los momentos difíciles”, manifestó la influenciadora en su perfil.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que La Mijita no mencionó a Camilo Cifuentes ni a María Camila Sepúlveda, ni ofreció detalles sobre la controversia. Este mensaje se convirtió en su segundo pronunciamiento público después de lo ocurrido. Por otro lado, la española destacó la importancia de las personas que la han acompañado durante su proceso en Colombia.

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“Hace dos meses viví algo que me marcó profundamente y que me recordó que, cuando alguien lo necesita, siempre merece la pena estar presente”, expresó.

Detalles del rostro del influencer Camilo Cifuentes quedaron al descubierto tras la difusión de un video junto a La Mijita Captura de pantalla tomada de @notitalencol y modificada con IA

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Para finalizar, La Mijita dedicó unas palabras a la comunidad colombiana y dejó claro que continuará vinculada a las iniciativas sociales que desarrolla en el país. “Esto no termina aquí” y “Colombia sigue contando conmigo” fueron algunas de las frases con las que cerró su mensaje, con las que reafirmó su intención de continuar apoyando este tipo de causas.

La Mijita usó sus redes sociales para mandar un mensaje después de lo ocurrido con Camilo Cifuentes Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Camilo Cifuentes y La Mijita son pareja?

Por su parte, el creador de contenido Camilo Cifuentes participó en una transmisión en directo con Westcol y Blessd, en la que entregó detalles sobre lo sucedido y reconoció que cometió errores al manejar la situación con las dos mujeres involucradas.

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“Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo; yo le dije que nos habíamos dejado, pero yo hablaba con la mamá de mi hijo diciéndole que quería formar un hogar con ella (...) La cagué, cometí un error, no fui sincero con las dos”, afirmó.

Asimismo, Cifuentes aclaró que nunca había oficializado una relación sentimental con La Mijita, pues ambos se estaban dando la oportunidad de conocerse. No obstante, aseguró que la española lo perdonó y que actualmente continúan en la etapa de conocerse, con la posibilidad de avanzar hacia una relación formal.

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Finalmente, el creador de contenido señaló que todavía no ha tenido comunicación con María Camila Sepúlveda. También manifestó su deseo de estar presente en el nacimiento de su hijo y participar en su crianza.

Video que puedes ver: Camilo Cifuentes se pronuncia tras supuesta infidelidad a su pareja embarazada