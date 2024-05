La verdad de lo que aparece en ecografía hecha a Alina Lozano sin estar embarazada

Alina Lozano y Jim Velásquez, una pareja que ha generado controversia por su diferencia de edad, se vieron envueltos en un revuelo mediático tras anunciar su supuesto embarazo. Sin embargo, lo que parecía ser una dulce espera se convirtió en una sorprendente revelación, ya que nunca hubo un bebé en camino.

La noticia del embarazo de Alina Lozano dejó perplejos a miles de seguidores, quienes cuestionaron la posibilidad de que una mujer de su edad pudiera concebir. La pareja explicó que recurrieron a la fecundación in vitro para hacer realidad su sueño de ser padres. Sin embargo, recientemente revelaron que todo fue un falso positivo.

En declaraciones compartidas en redes sociales, Alina Lozano confesó que, a pesar de los esfuerzos y el apoyo médico, un giro inesperado alteró el curso de su embarazo. Los resultados positivos de las pruebas de orina y sangre generaron una gran expectación en las redes sociales, pero la verdad salió a la luz durante una ecografía.

El proceso de reproducción asistida, que se presentaba como exitoso, se vio empañado por lo que los médicos describieron como un "falso positivo". Este inesperado giro no solo causó un desgaste emocional en la pareja, sino también importantes gastos económicos.

"El proceso fue exitoso, pero según nos explicaba el doctor, hay falsos positivos. El nuestro fue un caso así, es decir, la prueba casera salió positiva, la prueba de sangres salió positiva", compartió Alina Lozano en un video divulgado en sus redes sociales. "En la ecografía no salió absolutamente nada. No hay bebé, entonces les aclaro; no perdimos un bebé, fue algo que no se dio".

Esta revelación ha dejado en evidencia la complejidad y las posibles complicaciones de los tratamientos de reproducción asistida, así como la importancia de gestionar las expectativas durante este proceso.

