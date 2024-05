¿Alina Lozano perdió el bebé? La actriz rompió el silencio: “Asumimos las consecuencias”

La pareja de influenciadores digitales conformada porAlina Lozano y Jim Velásquez ha mantenido a sus seguidores en vilo con una serie de publicaciones centradas en un supuesto embarazo, pero una reciente revelación tiene atónitos no solo a sus seguidores sino a quienes han estado al tanto de los avances de su estado de gestación.

Desde que confirmaron su relación, luego de la polémica sobre la diferencia de edad que desató opiniones encontradas, Alina y Jim han compartido cada paso de su vida juntos en las redes sociales, desde mudarse juntos hasta contraer matrimonio. Sin embargo, su más reciente anuncio sobre un embarazo generó una ola de incredulidad y, posteriormente, asombro.

El anuncio del embarazo de Alina desencadenó reacciones diversas entre sus seguidores, muchos de los cuales expresaron su escepticismo ante la posibilidad de que una mujer de su edad pudiera concebir naturalmente. La pareja reveló que recurrieron a la fecundación in vitro con la esperanza de tener un hijo, utilizando óvulos donados.

¿Alina lozano perdió el bebé?

Sin embargo, el proceso no salió como esperaban. A pesar de que las pruebas de embarazo inicialmente dieron positivo, una ecografía reveló la impactante verdad: no había embarazo. "En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé", compartió Alina en sus redes sociales, explicando que se trató de un falso positivo que los dejó con el corazón roto.

El proceso de fertilización asistida, aunque exitoso en términos técnicos, resultó en una experiencia emocionalmente agotadora y económicamente costosa para la pareja. A pesar de haber estado preparados para dar la bienvenida a un bebé, se encontraron enfrentando una realidad dolorosa.

Con valentía, Alina y Jim compartieron su desilusión con sus seguidores, agradeciendo el apoyo brindado durante este difícil trayecto. Sin embargo, también anunciaron su decisión de no continuar intentando concebir, reconociendo el desgaste emocional que han experimentado.

Esta revelación ha generado una ola de críticas y algunos también de solidaridad sobre la situación

Jim Velásquez puso su cuenta de Instagram privada

A raíz de esta situación el creador de contenido decidió poner su cuenta de Instagram privada por lo cual muchas personas no han podido tener acceso al video en el cual cuentan la situación. Aunque para algunos se trata, una vez más, de una estrategia para conseguir más seguidores.