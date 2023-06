Laura Bozzo preocupa a sus seguidores: confiesa que está pasando por una depresión

La controvertida presentadora peruana Laura Bozzo encendió las alarmas y tiene muy preocupados a todos sus seguidores, luego de una publicación en la que dio a conocer su actual de estado de salud.

La mujer de 71 años, que siempre se ha mostrado impecable ante las cámaras, compartió en las redes sociales una foto en la que se le puede observar que tiene algo así como un hematoma en uno de sus ojos. Dicha imagen venía acompañada de un texto que dejaría en evidencia que su salud mental no está bien, pues según lo anunció sufre de depresión.

"Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión, y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mi. Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mi pero Dios me cuida".

La imagen de la mujer ha causado mucho impacto en las redes sociales, pues Bozzo se ha caracterizado por mostrarse fuerte.

Ante el hecho, los fanáticos de la presentadora se han hecho presentes y le han enviado mensajes de aliento, pues muchos han sentido empatía con la situación, manifestando que esta es la muestra de que definitivamente nadie está exento de padecer esta enfermedad silenciosa que en los últimos años se ha colado en la vida de tantas personas.

"Es muy duro, nadie sabe ni entiende lo duro y difícil que es ese tema solo los que hemos pasado o llevamos está cruz a cuesta", "Ay laura 😢 Yo se perfectamente lo que se siente con la depresión, Hay dias en los que sientes que el no sale para uno, pero bueno !! Debes estar de pie por ti misma, Y por aquellos que te aprecian ❤️", "Debemos ser empáticos , no sabemos lo que sufre cada persona ....y si no vamos a dar palabras de aliento es mejor no decir nada ❤️"

