Maleja Restrepo confiesa su momento más difícil y cómo salvó su matrimonio con Tatán Mejía

La reconocida presentadora y actriz Maleja Restrepo se sinceró sobre los desafíos que ha enfrentado en su relación con Tatán Mejía durante una entrevista en el pódcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franco.

En esta conversación, Maleja abordó temas personales, incluyendo los obstáculos que casi la llevan a separarse del motociclista y la manera en que lograron superar juntos esas crisis.

Desde el inicio de la charla, Maleja enfatizó que la clave para mantener una relación sólida con Tatán ha sido la comunicación. Según ella, en su hogar no dan nada por sentado y trabajan constantemente para fortalecer su vínculo.

Sin embargo, admitió que no todo ha sido fácil, y en su momento vivieron situaciones que pusieron a prueba su amor y compromiso.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía estuvieron a punto de separarse

Uno de los episodios más complejos en su matrimonio ocurrió cuando Tatán participó en un reality, lo que implicó una separación física de varios meses. Esta distancia provocó tensiones, inseguridades y hasta celos profesionales, ya que Maleja también había soñado con un rol como el que él desempeñaba en el programa.

La situación se volvió más complicada debido a que Maleja atravesaba un problema personal que afectaba no solo su bienestar, sino también la dinámica de su hogar.

Maleja Restrepo tuvo problemas con el alcohol

En la entrevista, la presentadora confesó que su consumo de alcohol llegó a ser un problema serio. Aunque inicialmente le parecía algo inofensivo, con el tiempo notó que su frecuencia y forma de beber estaban fuera de control. Llegó al punto en el que sufría lagunas mentales y esto generaba conflictos constantes con su esposo.

Tatán, sintiéndose afectado por la situación, tomó una decisión firme y le dio un ultimátum. “Me dijo que no podía seguir así, que si yo no hacía nada al respecto, él simplemente se iría, porque no podía vivir de esa manera” , recordó Maleja.

Este fue un punto de quiebre para la presentadora, quien sintió que su matrimonio estaba tambaleando. La idea de perder a su compañero y a su familia la llevó a reflexionar profundamente sobre sus acciones y las consecuencias que estas tenían en su vida y en la de sus seres queridos.

Para superar esta crisis, Maleja y Tatán recurrieron a la terapia de pareja . Este proceso les permitió no solo sanar heridas y reconstruir la confianza, sino también adquirir herramientas para manejar las diferencias de manera más saludable. Con esfuerzo y compromiso, lograron fortalecer su relación y salir adelante.

Hoy en día, Maleja y Tatán son una de las parejas más queridas del país. Junto a sus hijas, Guadalupe y Macarena, han construido una vida tranquila en una finca a las afueras de Bogotá, donde disfrutan de la naturaleza y de una convivencia en armonía.

Con su testimonio, Maleja envía un poderoso mensaje sobre la importancia de la comunicación, el compromiso y la voluntad de cambiar para salvar lo que realmente importa.

