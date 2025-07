Manelyk reveló la 'bobadita' que le pagaron en su primer reality: “Me creía millonaria”

Manelyk González, la indiscutible "reina de los reality shows", ha acumulado una fortuna y una legión de seguidores a lo largo de su exitosa carrera en el entretenimiento.

Sin embargo, no siempre fue así. La influencer, quien hoy goza de una vida de lujos y reconocimiento, compartió una anécdota reveladora sobre sus humildes comienzos y lo que sintió al recibir su primer pago en la televisión.

Su confesión en El Klub de La Kalle dejó claro que, aunque la cifra hoy parezca modesta, en su momento la hizo sentir "millonaria".

La primera experiencia de Manelyk en un reality show fue "Acapulco Shore", el programa que la lanzó al estrellato. En aquel entonces, su compensación económica era muy diferente a los ingresos que percibe actualmente.

Según reveló, su primer cheque por participar en el programa ascendió a 300 mil pesos mexicanos. Una cifra que, si bien puede parecer considerable para muchos, hoy en día se traduciría en aproximadamente 64.4 millones de pesos colombianos, una cifra no despreciable pero que para los estándares de una estrella de su calibre, resulta bastante moderado.

La sorpresa no radica solo en la cantidad, sino en la percepción que Manelyk tuvo de ella en ese momento. "La primera vez que fue un reality en pesos mexicanos, me pagaron 300,000 pesos mexicanos. Eso fue nada y yo me sentía millonaria", confesó entre risas.

Este sentimiento de opulencia se explica por su situación económica previa. Antes de "Acapulco Shore", Manelyk trabajaba como mesera, obteniendo un sueldo base y las propinas.

Manelyk González influenciadora mexicana estuvo en La Kalle /Fotos: Instagram @manelyk_oficial y La Kalle

Para ella, los 300 mil pesos representaron un salto económico tan significativo que la hicieron exclamar: "Soy estúpidamente millonaria".

Este primer ingreso, que hoy califica como "nada", le permitió realizar un sueño que en ese momento era un lujo: invertir en su imagen.

"Me operé las bubis, la lipo", reveló, demostrando que desde sus inicios entendió la importancia de su apariencia física en la construcción de su personaje y su carrera en la televisión.

La historia de Manelyk es un claro ejemplo de cómo la percepción de la riqueza es relativa y cómo un inicio aparentemente modesto puede ser el trampolín para una carrera lucrativa.

Su evolución desde una mesera con un sueldo base hasta convertirse en una figura pública con millones de seguidores y una marca personal sólida, demuestra la visión y el esfuerzo que ha invertido en su trayectoria.

El primer pago en "Acapulco Shore", más allá de su valor monetario, simbolizó para ella la puerta de entrada a un mundo de oportunidades y la consolidación de un sueño que, al principio, la hizo sentirse "estúpidamente millonaria" con una suma que hoy apenas sería una fracción de sus ganancias.

Este relato pone de manifiesto que, a veces, la verdadera riqueza no está solo en la cantidad de dinero, sino en el impacto que este tiene en la vida y las aspiraciones de una persona.

Revive acá la entrevista completa: MANELYK revela LA MILLONADA que ganó en su primer reality show: la cifra SORPRENDE