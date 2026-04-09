Margarita Ortega preocupa a sus seguidores con foto en el hospital: "Aquí va mi corazón"

La reconocida presentadora Margarita Ortega se convirtió en el centro de atención de las plataformas digitales este abril de 2026 tras compartir imágenes desde un centro asistencial.

La caleña, que ha acompañado a los colombianos durante décadas en la pantalla chica, reveló que fue sometida a una intervención en su columna cervical, un área de su cuerpo que le venía pasando factura desde hace bastante tiempo.

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Esta batalla contra las molestias físicas no es algo nuevo para Ortega. De hecho, se sabe que durante años intentó diversas rutas antes de llegar al quirófano, explorando desde tratamientos alternativos hasta consultas con múltiples especialistas.



A mediados del año pasado, la situación alcanzó un punto crítico cuando tuvo que acudir de urgencia a la Clínica El Country en Bogotá, debido a un malestar tan intenso que incluso le dificultaba la respiración.

En aquel entonces, ella misma describió a su columna como alguien "terco" con quien mantenía una negociación diaria, pero finalmente el cuerpo le pidió una pausa definitiva para una solución permanente.

La cirugía de columna cervical se llevó a cabo el pasado miércoles 8 de abril. Aunque el procedimiento implicó que Margarita pasara un tiempo inicial en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), las noticias que ella misma entregó recientemente son muy alentadoras.

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Con una fotografía donde se le ve al natural y con un parche protector en la zona intervenida, la comunicadora confirmó que ya fue trasladada a una habitación convencional para continuar con su proceso de sanación.

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En sus propias palabras, se siente como si estuviera estrenando un "nuevo cuello" tras lo que calificó como una "reparación tremenda".

Durante este proceso, la presentadora no ha estado sola; ha manifestado sentirse rodeada de bendiciones, contando con el apoyo constante de sus amigos más cercanos y su familia en la Clínica El Country.

Además, el cariño de sus casi 400 mil seguidores en Instagram ha sido un motor fundamental, llenando su perfil de mensajes de aliento y buenos deseos para su posoperatorio.

A pesar de la intensidad de la cirugía, la actitud de Margarita Ortega se mantiene en lo más alto. Ha mencionado que esta experiencia es una oportunidad para comprender mejor su camino y disfrutar de cada latido de su corazón, el cual describe como "feliz" en esta etapa de aceptación y entrega.

Ortega ha asegurado que retomará su labor editorial tan pronto su estado físico se lo permita, demostrando que su compromiso con la audiencia sigue intacto incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad.