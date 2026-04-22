'Me estaba volviendo loco': El drama de Kike Santander y su milagrosa recuperación

Si alguna vez has sentido un pitido molesto en el oído después de una fiesta, imagina tenerlo las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que los médicos te digan que no tiene cura.

Esa fue la pesadilla que vivió Kike Santander, el genio detrás de los éxitos de Luis Miguel y Thalía. En una entrevista reveladora en El Klub de La Kalle, el compositor y médico confesó cómo estuvo al borde de la desesperación y cómo su propio ingenio lo salvó de la locura.

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Para Kike, la música ha sido su vida, pero también la causa de su mayor sufrimiento físico. Años de exposición a sonidos fuertes en bandas de rock y orquestas le pasaron factura. "Yo tenía un tinitus espantoso porque por estar tocando música rockpel de jovencito con orquistas con bandas".

Lo peor no era solo el ruido, sino el diagnóstico desalentador de sus colegas médicos: "los médicos le dicen 'No aguanto o sea no no tiene salvación'". Ante este panorama, Kike describe la sensación como algo insoportable, "un pitico desesperante ahí" que simplemente no lo dejaba vivir en paz.

Kike no es solo un compositor, ¡es médico! Y decidió que si la medicina tradicional no tenía la respuesta, él la encontraría en la unión de sus dos pasiones.

Así nació su aplicación Alo Harmony. Durante ocho años, se sumergió en investigaciones científicas para responder una pregunta vital: "¿será que la música puede sanar no solamente entretener?".

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La clave de su recuperación, según le contó a los micrófonos de La Kalle, no fue una melodía pegajosa, sino algo llamado "tonos fractales" y "tonos isocrónicos". Se trata de sonidos que el cerebro no puede predecir porque no tienen un ritmo constante.

Al intentar descifrarlos, el cerebro entra en un estado pasivo que permite una "reprogramación neurológica o neuronal".

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Kike explica que, bajo este estado, "el cerebro hace nuevas conexiones entre las neuronas que por ejemplo en el caso del tinitus hacen que el cerebro ignore al tinitus".

El resultado fue milagroso para él. En un momento de sinceridad total, Kike le confesó al equipo del programa: "A mí el tinitus me está volviendo loco y entonces yo mismo me curé el tinitus Con mi propio producto".

Pero no se quedó ahí. Su aplicación ahora ayuda a cirujanos plásticos a mantenerse relajados durante las operaciones y a personas con insomnio a conciliar el sueño mediante ondas delta y teta que hacen que el cerebro vibre lentamente.

Kike Santander te asegura que no es solo marketing, sino ciencia aplicada al bienestar. La app, que describe como un "supermercado de música terapéutica", ofrece desde música para concentrarse hasta sonidos para tranquilizar mascotas y bebés.

"La música ya no solamente es bonita para escuchar sino que la música te cambia el estado mental y te lleva a a mejorar tu rendimiento".

Mira la entrevista completa aquí: