Mike Bahía rompe el silencio y dice por qué se separa de Greeicy: "Ella por su lado"

Mike Bahía y Greeicy Rendón, una de las parejas más queridas, sorprendieron a sus seguidores el pasado 28 de mayo al anunciar su separación musical, ¿cuáles son las razones?

Esta noticia generó una gran cantidad de especulaciones y preocupaciones entre sus fans, quienes temían que este anuncio afectara su relación amorosa.

La pareja, conocida por su gira 'Amantes' que los llevó a recorrer varias ciudades de Colombia y el mundo, anunció que dejarían de presentarse juntos en los escenarios por un tiempo.

"Con esta nos despedimos por un tiempo y espero que volvamos a cantar en unos años juntos. Es real, no lo saben, pero nos estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo", dijo Mike Bahía en su momento.

Estas declaraciones dejaron muchas preguntas en el aire y generaron inquietud entre sus seguidores.

Mike Bahía rompe el silencio sobre su separación de Greeicy

Recientemente, Mike Bahía rompió el silencio a través de sus redes sociales para aclarar la situación y brindar un nuevo panorama sobre su separación musical.

"Hacer equipo en la vida, en la música, en nuestra relación, ha sido maravilloso todos estos años. Incluso nuestro tour juntos, 'Amantes', ha sido una experiencia increíble que pocos se pueden dar en la vida, trabajar con su pareja. Pero para nadie es un secreto que tenemos carreras independientes y hoy empiezo una etapa distinta en nuestras vidas", explicó.

Mike Bahía explicó que la gira conjunta con Greeicy estuvo muy relacionada con la llegada de su hijo Kai. Decidieron trabajar juntos para poder estar más unidos durante esta etapa inicial como padres.

"Yo voy a empezar a girar por mi lado y ella por su lado, ya el tour 'Amantes' no va a girar más. Ese tour estuvo muy relacionado también a la barriguita, a nuestro hijo, a esta etapa inicial de padres que al final queríamos estar muy juntos para disfrutarnos y no perdernos del uno al otro esta etapa tan especial. Pero ahorita vamos a empezar a girar por caminos distintos y eso me hace sentir feliz y orgulloso", explicó Bahía.

El cantante también quiso dejar claro que no hay ningún drama ni dilema detrás de su decisión.

"Al final nuestra relación se basa en el amor y en la bendición. Estoy muy contento porque vengo con mi tour y estoy muy contento por ella también, por su tour y por su álbum. Seguimos haciendo música, seguimos siendo socios, compatriotas", aseguró.

Tras las declaraciones de Mike Bahía, muchos seguidores de la pareja enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para ambos artistas.

Los fans se mostraron comprensivos y alentaron a Bahía y a Greeicy en sus respectivas carreras.

