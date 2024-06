Esposa de Beéle asegura que el cantante le fue infiel y saca a la luz chats comprometedores

En las últimas horas, un fuerte escándalo sacudió las redes sociales, protagonizado por Camila Rodríguez, esposa del cantante Beéle.

La mujer acusó públicamente al artista urbano de haberle sido infiel y no solo mostró chats comprometedores, sino que también reveló el nombre de la supuesta tercera en la discordia, una reconocida influencer y modelo venezolana.

Camila Rodríguez aprovechó sus redes sociales para exponer la supuesta infidelidad de su esposo, señalando a la influencer Isabella Ladera como la otra mujer involucrada. Según Rodríguez, descubrió los mensajes comprometedores mientras estaba embarazada de su segundo hijo con Beéle.

Los chats, que fueron publicados por la propia Camila, muestran a Beéle insistiéndole a Ladera para que se vieran y coqueteando con ella.

Publicidad

Camila, por su parte, decidió hacer pública la situación después de ver fotos donde Beéle aparecía en un aeropuerto junto a Isabella Ladera.

"El tiempo que lleva de nacido mi hijo es el tiempo que he decidido callar por respeto a mis hijos. Pero como veo que ya se está haciendo público y las cosas están escalando, decidí contárselos porque estoy viendo que hay muy poca responsabilidad afectiva", se escucha decir a Camila en un video que se hizo viral en minutos.

Publicidad

¿Qué respondió Isabella Ladera sobre las acusaciones?

La influencer, señalada como la amante, respondió a través de sus propias redes sociales en medio del escándalo, ¿lo negó todo a pesar de la evidencia?

“Hay veces en que ya no podemos sostener nuestros dolores, frustraciones o miedos, buscamos culpables y creamos villanos donde no existen ¡Destruimos! Hermana, yo tengo en claro los errores que volvería a cometer y los que no. Yo no le haría daño a una mujer, pero hay situaciones y experiencias que uno debe aceptar y vivir para crecer (...) y yo tomaré esta vivencia para crecer en lo que me corresponde”, explicó Ladera.

Además, aseguró que no sería capaz de hacerle daño a otra mujer y se defendió a toda costa: “Esto es chisme y embuste, por eso estoy tranquila, porque no hice nada malo ni rompí a nadie, no me metí en medio de nada ni dañé nada (...) Mi corazón está en paz y las energías no mienten, por eso elijo ser feliz”.

Hasta el momento, Beéle ha guardado silencio respecto a las acusaciones de su esposa y las declaraciones de Isabella Ladera. El cantante no ha emitido ningún comunicado ni ha respondido públicamente a las afirmaciones hechas por Rodríguez.

Publicidad