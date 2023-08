Miss Mundo Santander fue reconocida como la más hermosa y atlética de 2023

El certamen Miss Mundo Colombia ofreció nuevamente uno de sus eventos más llamativos en los que resalta y premia la belleza, disciplina y diversidad de las mujeres colombianas que representan a cada uno de los departamentos del país.

Se trata de la Figura Bodytech 2023 que seleccionó entre más de 30 participantes a la mujer más bella y atlética de Colombia y quien será la imagen, durante un año, de estos centros de entrenamiento.

La gala de esta selección y premiación se desarrolló el jueves 10 de agosto en la sede de Carrera 11 donde se llevó a cabo un verdadero desafío que duró más de tres horas y en el que las participantes de Miss Mundo se enfrentaron a retos físicos, de coordinación y resistencia para demostrar quién es la merecedora de llevarse el premio mayor.

En el evento participaron bellas representantes de los departamentos de Atlántico, Amazonas, Guaviare, Medellín, Santander, Tolima, Cundinamarca, Risaralda, Magdalena, Meta, Quindío, Bogotá, Urabá, Boyacá y Caldas, quienes e enfrentaron en tres fases que fueron minuciosamente diseñadas por el equipo científico de la reconocida compañía.

Durante el desarrollo de la actividad hubo emocionantes desafíos que incluyeron pruebas deportivas, físicas, de resistencia y además divertidos momentos de baile en los que cada una de las candidatas dio lo mejor de sí y demostró tanto sus cualidades como habilidades en cada una de las disciplinas.

Y en medio de las pruebas el doctor Alejandro Sarmiento, Líder Científico de estos gimnasios, y su equipo médico, brindaron atención médica a las candidatas, garantizando su bienestar.

Y luego de casi tres horas de desafío finalmente se anunció a la Figura Bodytech 2023, galardón que se llevó la señorita Santander, María Camila Pinilla González, quien demostró sobresalir en varios de los retos a los que se enfrentaron, especialmente en fuerza y coordinación.

En medio de la premiación, la Gerente de Comunicaciones de Bodytech, Soraya Munar, dio una gran sorpresa a las participantes que obtuvieron los tres mejores puntajes en los desafíos.

"La nueva señorita que llevará el título durante un año se convertirá en una embajadora de la salud y el bienestar físico y mental que promovemos", expresó Soraya Munar quien además agregó que las ganadoras contarán con beneficios de tres meses, seis meses y un año de cortesía gratis en los gimnasios.

Por último la Gerente de Comunicaciones de los centros deportivos destacó que desde la compañía buscan "apoyar la belleza, pero de manera deportiva, inculcando en las candidatas una vida saludable con ejercicio, descanso y buena alimentación".

Además agregó que "buscamos que la representante de Miss Mundo Colombia sea inspiración para las personas que llegan al centro deportivo pensando en transformar su vida no solo de manera física sino también mental; por eso valoramos la vida saludable".

Cabe recordar que la arraigada tradición anual de Miss Mundo Colombia, que se originó en 1990, tiene como objetivo resaltar la belleza y diversidad de las mujeres colombianas eligiendo a una de ellas para que represente la elegancia y el encanto de Colombia en el escenario internacional. Esta noble causa nació a raíz de un acuerdo con Miss World Inglaterra y desde entonces, ha simbolizado la armonía entre la belleza integral y la gracia.

La organización de Miss Mundo Colombia persigue no solo enviar una embajadora de la belleza, sino también de la fortaleza física. Además de su participación en el concurso Miss Mundo, la organización también designa representantes para prestigiosos certámenes como Miss Asia Pacific International, Miss Globe, Miss Model Of The World y Miss Polo International, entre otros eventos de renombre.