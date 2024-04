Nicki Nicole y las frases más fuertes de su última canción, ¿no olvida a Peso Pluma?

Nicki Nicole ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta con su última canción 'Ojos Verdes', donde expresa sus emociones más íntimas y deja a la vista posibles indirectas, ¿no olvida a Peso Pluma?

Desde el primer verso, Nicki invita a sus fans a un viaje emocional, dejando claro su poder de perdón y autoridad emocional ante el final de relaciones que le han causado algún dolor.

"Yo sé que soñás con poder cambiar las cosas, te arrepentís y te morís por verme, pero baby, no me duele más, se marchitaron las rosas", canta con fuerza la artista argentina.

Pero no es solo fortaleza lo que transmite Nicki en 'Ojos Verdes', sino también confianza en sí misma y en su capacidad para soltar lo que ya no le hace bien.

Publicidad

Con frases como "yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui, ¿a quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas", deja claro su postura frente al desamor.

Sin embargo, son las frases que confirman una posible traición las que más han llamado la atención de los fans. "No te deseo lo mejor porque ya me perdiste pero que te vaya bien con lo que conseguiste, ya te perdoné, pero no vuelvas", canta Nicki con determinación, dejando en claro que ha cerrado ese capítulo de su vida.

Publicidad

Además, la estrella argentina se prepara para su primera gira por Estados Unidos, con conciertos en siete ciudades que prometen ser todo un éxito. ¡No te pierdas esta experiencia única junto a Nicki Nicole! Así es su video de 'Ojos Verdes':

¿Nuevo romance para Peso Pluma? Misteriosa mujer captada en Coachella

Tras su reciente separación de Nicky Nicole, Peso Pluma fue visto en Coachella 2024 tomado de la mano de una enigmática modelo. Este encuentro ha dejado a los fans preguntándose si el cantante está embarcándose en un nuevo romance.

Publicidad

Durante el evento, las cámaras captaron a Peso Pluma junto a Gabrielle Britez, una modelo de ascendencia ecuatoriana y argentina. Aunque ni el cantante ni Britez han confirmado oficialmente su relación, las imágenes confirman una conexión cercana entre ambos.

Los detalles sobre Britez revelan una figura multifacética, con intereses que van desde el modelaje hasta el deporte, destacando su pasión por el boxeo, el kickboxing y el yoga, entre otras actividades.

Publicidad

Puedes ver | Así puedes pedir un préstamo estando reportado en Datacrédito