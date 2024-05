Omar Geles y su última frase a sus fans; ¿se despidió?

El cantante y compositor vallenatoOmar Geles Suárez dejó perplejos a sus fanáticos con unas últimas palabras que muchos interpretan como una despedida para siempre.

Geles, conocido por su talento con el acordeón y sus composiciones, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis en Valledupar. El trágico incidente ocurrió la tarde del martes 21 de mayo, cuando fue trasladado de emergencia a la clínica Erasmos de Valledupar, donde lamentablemente no pudo ser reanimado.

Las primeras informaciones indican que Geles sufrió una falla cardíaca, lo cual fue corroborado por amigos y allegados del artista. Hace unos meses, Geles había sido hospitalizado en Miami, Estados Unidos, debido a un dolor en el pecho relacionado con problemas cardíacos.

Omar Geles ya había preocupado a sus seguidores cuando fue hospitalizado tras desmayarse en un concierto en Miami. Durante ese fin de semana, sus fanáticos se mantuvieron atentos a su estado de salud.

Inicialmente, se informó que Geles había sufrido un percance durante su presentación y se desplomó en el escenario. Jaime Pérez Parodi, locutor, comunicó la noticia a través de su perfil de X, asegurando que el conocido acordeonero y cantautor, Omar Geles, había sufrido una descompensación que obligó a ingresarlo en un centro de salud en EE. UU., junto a una imagen del artista en el hospital.

Los seguidores de Geles, tras enterarse de su hospitalización, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos, tales como: “Bendiciones y fuerza maestro”, “Estamos contigo en oración”, “Que Dios tome el control de tu salud y te cuide”, “Vamos a salir de esta, Dios está a tu lado”, “Pronta recuperación”, y “Eres grande y fuerte. Ya no eres un ‘pelao’. ponle cuidado a las alarmas del cuerpo”.

Luego de ser dado de alta, Omar Geles apareció en sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por su apoyo. En su perfil de Instagram, compartió una foto con el mensaje: “Ser agradecido es el don más Preciado del ser humano y no tengo como pagarle a todos los que me han escrito y estuvieron pendiente de mi salud. A DIOS la gloria por que él es el dueño de la vida y de todo… Todavía me falta un puñado bien grande de canciones por regalarles. Los AMO! ¡Aquí estoy como un roble!"

Estas palabras, ahora recordadas con emoción, han llevado a muchos a preguntarse si ya intuía su despedida definitiva.

