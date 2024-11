Paulina B conmueve a Gusi con emotiva historia sobre adopción

La antioqueña Paulina B, una joven promesa del pop regional colombiano, ha logrado destacar no solo por su voz y talento, sino por la emotiva historia personal que compartió recientemente en La Descarga.

Antes de interpretar su canción en el escenario del programa , Paulina compartió con su mentor, el cantante Gusi , una íntima y conmovedora confesión sobre su familia, especialmente sobre sus dos hermanitos adoptivos.

“Esta canción, al cantarla, me recuerda toda la fuerza que ellos me dan desde el día que llegaron ”, expresó Paulina con profunda emoción.

Emanuel, el mayor de los pequeños, llegó a la familia cuando tenía apenas un mes, después de que su madre biológica no tuviera las condiciones para criarlo.

Publicidad

Antonia, también adoptada , nació con problemas renales , pero, a pesar de su corta edad, ha demostrado ser una niña fuerte y amorosa.

“Con solo dos años me ha mostrado el verdadero amor. Ellos dos me han demostrado lo que es la fuerza ”, relató la artista.

Publicidad

Estas palabras conmovieron hasta las lágrimas a Gusi, quien agradeció a Paulina por contar su historia .

¿Quién es Paulina B, concursante de La Descarga?

Con apenas 19 años, esta artista, conocida por su sencillez y carisma, c ontinúa ganándose el corazón de los colombianos y dejando una huella imborrable en quienes la escuchan.

Paulina B no es una desconocida en el mundo musical. Su trayectoria comenzó a despegar cuando su interpretación de "Sobrio", éxito de Maluma en 2021, llegó al propio cantante paisa.

La interpretación impresionó tanto a Maluma que rápidamente puso a su equipo en contacto con la joven artista. Así, Paulina se convirtió en una de las primeras firmantes de Royalty Records, el sello musical del ícono colombiano.

Publicidad

Desde entonces, Paulina describe su experiencia como “una de las bendiciones más bonitas” de su carrera. No solo ha tenido la oportunidad de estar bajo la tutela de Maluma, a quien considera su padrino musical, sino que también ha aprendido importantes lecciones sobre disciplina y constancia.

El éxito de Paulina no habría sido posible sin el apoyo incondicional de su madre, quien enfrentó grandes sacrificios para sacarla adelante.

Publicidad

Durante una entrevista en Kallejiando , Paulina recordó momentos difíciles de su infancia , como cuando su madre, conductora de busetas, apenas podía ofrecerle un buñuelo y un jugo para compartir.

“Ella hacía todo con amor y nunca me decía que no teníamos. Siempre me mostró el lado positivo”, relató Paulina entre lágrimas.

Estas vivencias han sido el motor que impulsa a la cantante a cumplir sus sueños, no solo por ella, sino también por su madre, quien ha sido su mayor ejemplo de fortaleza.

Mira también: Confesiones de los jurados de La Descarga