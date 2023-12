Peso Pluma captado en video con movimientos extraños ¿A qué huele el balde?

Un reciente video del cantante Peso Pluma durante un concierto ha causado revuelo en las redes sociales, generando especulaciones entre los usuarios sobre posibles comportamientos inusuales por parte del artista. En el clip, que se ha vuelto viral, se observa a Peso Pluma alejándose brevemente del escenario, mirando a su alrededor y realizando gestos que han levantado sospechas entre sus seguidores.

En las imágenes, el cantante mexicano toma un líquido y lo consume antes de inclinarse hacia una superficie, colocando una de sus manos en la rodilla. Después de permanecer en esa posición durante algunos momentos, se reincorpora y regresa al escenario. La publicación original del video incluía la pregunta: "¿Hizo lo que yo creo?", lo que desencadenó una serie de teorías y especulaciones sobre las acciones del cantante en ese momento.

Aunque algunos usuarios sugirieron la posibilidad de que Peso Pluma simplemente se agachara para atarse los cordones de sus zapatillas, la posición de sus manos ha generado dudas al respecto. La falta de claridad en el ángulo de la toma ha impedido una visualización nítida de lo que realmente ocurrió en ese instante, alimentando las conjeturas entre los internautas.

El cantante aún no ha emitido comentarios sobre el video que ha capturado la atención de sus seguidores. La publicación se ha vuelto tendencia en varias plataformas, generando debates y opiniones encontradas sobre las acciones de Peso Pluma durante el concierto.

En respuesta a las especulaciones, algunos usuarios compartieron clips más cortos grabados desde otros ángulos, destacando que los cordones de los tenis de Peso Pluma estaban desamarrados. Sin embargo, las opiniones divergieron, ya que algunos fanáticos aseguraban que el cantante se agachó para atarse los cordones, mientras que otros cuestionaron la veracidad de esta afirmación en función de los movimientos y la postura observados en el video.

La controversia en torno al clip se intensificó en las redes sociales, con usuarios expresando opiniones contrastantes sobre las acciones de Peso Pluma. Mientras algunos argumentaban que las acciones del cantante eran compatibles con alguien que se ata los cordones, otros desacreditaban esta explicación y sugerían que podría haber inhalado algo. La discusión en línea refleja la polarización de opiniones en torno a este intrigante episodio, mientras Peso Pluma mantiene silencio, una práctica que ha caracterizado su actitud ante controversias en el pasado.

"Solo estaba oliendo la mesa", "se estaba atando los cordones", "si vas drogado no puedes dar el 100% de ti y literalmente te estoy pagando para verte, mínimo un respeto", "¿A qué huele el balde?", "Los que estáis diciendo que se ata los cordones sois gilipollas o no tenéis mas de 7 años, como se va a estar atando los cordones apoyando la cabeza encima de la mesa, no levanta ni la pierna y el no se agacha a guardarlos dentro del zapato, solo buscáis una excusa", son algunos de los comentarios que se pueden observar a través de las redes sociales.

Lo de peso pluma metiendose tremenda raya en medio del concierto? pic.twitter.com/nwgUniQzOe — Sergioglezxz (@Sergioglezxz) December 10, 2023

