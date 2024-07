Pipe Bueno enfrenta todo un dilema por su boda con Luisa Fernanda W

Una de las parejasmás queridas de la farándula colombiana, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, atraviesa un momento de gran indecisión respecto a su boda.

A pesar de haber consolidado una hermosa familia con sus hijos Máximo y Domenic, la organización de su matrimonio se ha convertido en un desafío significativo.

Durante una entrevista reciente con el periodista Brian Ortiz, el popular cantante reveló algunos de los obstáculos que han enfrentado, especialmente la elección del lugar para la ceremonia.

El principal dilema que atormenta a la pareja es decidir entre realizar la boda en Colombia o en México. Debido a sus compromisos profesionales, que se dividen entre ambos países, la elección no ha sido sencilla.

Pipe Bueno, quien actualmente está en México trabajando en su próximo álbum y recién firmado con Warner Music Latina, expresó:

“En este momento uno de los dolores de cabeza que tenemos es definir el lugar de la boda. Estamos viviendo en México, pero también pensamos en Colombia. Es una decisión complicada”.

La sugerencia del periodista de realizar dos ceremonias, una en cada país, fue recibida con consideración por Pipe Bueno. “Tocar hacer una acá y otra allá”, comentó el cantante, dejando abierta la posibilidad de celebrar su amor en ambos lugares.

La propuesta de matrimonio de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W en octubre de 2023 fue un momento inolvidable. Durante una escapada romántica a Dubái, el cantante preparó un escenario perfecto, ambos vestidos de blanco, rodeados de rosas rojas y un gran letrero que decía 'Will you marry me'.

Sin embargo, la magia de aquel momento ha dado paso a la realidad de organizar un evento que requiere mucha planificación y decisiones.

Además de los desafíos logísticos, Pipe Bueno también habló sobre la comunicación en su relación. Mencionó que, aunque Luisa Fernanda W es su pareja y hablan todos los días, ella a veces se desconecta del mundo exterior, enfocándose en sus hijos y sus tareas diarias.

"Yo la he regañado mucho porque a veces hay que contestar. Ella podría recibir un mensaje de alguien importante y no revisarlo", comentó con humor.

A pesar de los "dolores de cabeza" que han surgido, la pareja mantiene la esperanza de que todo se resolverá a tiempo para su boda, que se espera tenga lugar entre enero y febrero de 2025.

Mientras tanto, sus seguidores seguirán atentos a cada detalle que compartan en redes sociales, ansiosos por celebrar este gran paso en sus vidas.

