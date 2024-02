Premios Grammy: invitada sorpresa, venganza y captura, entre los momentos más memorables

En la noche del domingo 4 de febrero se desarrolló en Los Ángeles la edición #66 de los Premios Grammy que destacó lo mejor de la música en el mundo y además reconoció a tres artistas colombianos entre los galardonados.

Esta gala no solo se destacó por sus galardones y actuaciones memorables, sino también por una serie de acontecimientos inesperados que marcaron la ceremonia, desde la aparición sorpresa de Céline Dion hasta la captura del rapero Killer Mike , pasando por las declaraciones reivindicativas de Jay-Z.

Céline Dion: La Sorpresa de la Noche

Uno de los momentos más conmovedores de la gala fue la inesperada presencia de Céline Dion, quien, a pesar de luchar contra el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica, tomó el escenario para entregar el premio al Mejor Álbum del Año a Taylor Swift.

Conmovida, Dion expresó su gratitud por estar allí, enfatizando el valor y la alegría que la música aporta al mundo. Esta aparición marca su regreso a los escenarios tras una larga ausencia desde marzo de 2020, y coincide con el anuncio de un documental sobre su vida y batalla contra su enfermedad en Amazon Prime Video, titulado 'I Am: Céline Dion'.

Homenaje a las Leyendas

La gala también sirvió de escenario para rendir homenaje a leyendas de la música. Tracy Chapman, conocida por su discreción y raras apariciones públicas, ofreció una emotiva interpretación de 'Fast Car' junto al crooner country Luke Combs, recibiendo una ovación prolongada.

Por otro lado, Joni Mitchell, icono de la generación de Woodstock y reciente ganadora de su décimo Grammy, deleitó al público con 'Both Sides Now', en una presentación que contó con la participación de estrellas como Meryl Streep y Beyoncé entre el público.

Actuaciones Destacadas

La noche estuvo repleta de actuaciones impresionantes. Dua Lipa inauguró la ceremonia con un popurrí bailable, Miley Cyrus destacó con su balada 'Flowers', y Billie Eilish con su premiada canción 'What I Was Made For?'.

El afrobeat llegó por primera vez a los Grammy de la mano del nigeriano Burma Boy, en una actuación histórica. El segmento In Memoriam contó con la participación de Stevie Wonder, Annie Lennox interpretando 'Nothing Compares 2 U' en honor a Sinéad O'Connor, y Fantasia Barrino cerrando con 'Proud Mary' en tributo a Tina Turner.

La Reivindicación de Jay-Z

Jay-Z, galardonado por su trayectoria en el hip-hop, utilizó su discurso para abordar la controversia en torno a Beyoncé, quien, a pesar de ser la artista más premiada en la historia de los Grammy, nunca ha ganado el premio al Mejor Álbum del Año.

Este comentario resalta las críticas hacia la falta de diversidad y reconocimiento equitativo en los premios.

Killer Mike: De la Gloria a la Detención

La noche tomó un giro inesperado cuando el rapero Killer Mike, tras ganar tres Grammy, incluido el de Mejor Álbum de Rap por 'Michael', fue detenido.

La imagen de su captura, difundida en redes sociales , contrasta dramáticamente con los triunfos obtenidos momentos antes, dejando a la audiencia y a los espectadores en un estado de sorpresa y confusión.

🇺🇸 | GRAMMYS 2024: El rapero Killer Mike ha sido arrestado en la ceremonia de los Grammys, después de ganar tres premios.

pic.twitter.com/JZvZgLXbUj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 5, 2024

Reflexión Final

La 66ª edición de los premios Grammy será recordada no solo por las destacadas actuaciones musicales y los galardones entregados, sino también por los momentos emotivos, las sorpresas inesperadas y las declaraciones reivindicativas que resonaron en el escenario.

Estos acontecimientos reflejan la complejidad y la diversidad del mundo de la música, así como los desafíos y las controversias que lo acompañan.

