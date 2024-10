Rafael Santos habla sobre números de la suerte de Diomedes Díaz; lo dijo antes de morir

Rafael Santos, hijo mayor del icónico Diomedes Díaz, ha compartido interesantes anécdotas sobre los números de la suerte de su padre, revelando una tradición que ha perdurado entre los seguidores del 'Cacique de La Junta'.

A pesar de su fallecimiento, la influencia de Diomedes sigue viva, y muchos de sus fanáticos han encontrado una peculiar manera de mantenerlo presente: jugar con sus números de la suerte en juegos de azar.

Durante una entrevista en el programa Kallenatiando, Rafael recordó que su papá, en una conversación previa a su muerte, expresó: "Yo después de que muera voy a dar más plata de la que he dado".

Esta frase retumba con fuerza entre quienes lo admiraban, ya que Diomedes siempre fue conocido por su generosidad, especialmente durante las festividades.

Los seguidores han tomado esta promesa como un aliciente para continuar jugando con los números que asociaron a su ídolo, en busca de una señal de buena fortuna.

¿Qué opina Rafael Santos de los números de la suerte de su papá, Diomedes Díaz?

Rafael Santos explicó en La Kalle que muchas personas han logrado obtener ganancias significativas al apostar con estos números; sin embargo, él se mostró un poco escéptico al respecto, afirmando que, para él, el verdadero trabajo y la dedicación se traducen en ganancias reales.

"Si no me subo a la tarima a sudar (trabajar), no como", agregó, dejando claro que su enfoque siempre ha estado en la música y no en la suerte.

A pesar de sus reservas sobre la efectividad de los números de la suerte, Rafael Santos respeta profundamente la fe que los seguidores de su papá tienen en ellos. "Una cosa es la suerte y otra cosa es la fe", dijo, reconociendo que la creencia en estos números ha dado esperanza a muchos.

De hecho, no es raro escuchar historias de personas en su región, Valledupar y La Guajira, que han cambiado sus vidas gracias a las apuestas realizadas con los números de Diomedes. Mira la entrevista completa:

¿Cuáles son los números de la suerte de Diomedes Díaz?

Fanáticos de Diomedes Díaz le atribuyen ser ganadores con sus números de la suerte /Foto: Instagram @diomedesdiazvive

Aquí te presentamos nuestra lista de números ganadores para jugar en estas fechas.

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar lotería y chance: Los seguidores del 'Cacique de La Junta' suelen apostar a números relacionados con su vida y carrera. Algunos de los más populares son:

1222: Fecha de nacimiento de Diomedes Díaz

Fecha de nacimiento de Diomedes Díaz 2622: Fecha de fallecimiento de Diomedes Díaz

Fecha de fallecimiento de Diomedes Díaz 1622: Fecha de nacimiento de Martín Elías, hijo de Diomedes

Fecha de nacimiento de Martín Elías, hijo de Diomedes 1325: Fecha de nacimiento de Rafael Santos, otro hijo de Diomedes

Fecha de nacimiento de Rafael Santos, otro hijo de Diomedes 2345: Fecha de lanzamiento del álbum '26 de Mayo'

Fecha de lanzamiento del álbum '26 de Mayo' 5757: Número de la casa donde vivió Diomedes en Valledupar

Número de la casa donde vivió Diomedes en Valledupar 7006: Número de la tumba de Diomedes en el cementerio Jardines del Ecce Homo

Número de la tumba de Diomedes en el cementerio Jardines del Ecce Homo 6438: Número de la placa del carro de Diomedes

Números de Diomedes Díaz para ganar el chance: Según el exmánager de Diomedes, Joaquín Guillén, el cantante le ha revelado los siguientes números para tener suerte en el chance:



0872-2132

3456-5678

4034-2341

0942-2457

3516-5567

0999-1829

3820-2200

Números de Diomedes Díaz que sus seguidores prefieren: Los fanáticos del 'Cacique' también suelen apostar a números relacionados con sus canciones, álbumes y eventos importantes de su vida. Algunos ejemplos son:

26 de mayo: Fecha de lanzamiento del álbum '26 de Mayo'

Fecha de lanzamiento del álbum '26 de Mayo' 15 de mayo: Fecha de nacimiento de Diomedes Díaz

Fecha de nacimiento de Diomedes Díaz 22 de diciembre: Fecha de fallecimiento de Diomedes Díaz

Fecha de fallecimiento de Diomedes Díaz 26 de enero: Fecha de lanzamiento del álbum 'Un Canto Celestial'

Fecha de lanzamiento del álbum 'Un Canto Celestial' 13 de marzo: Fecha de lanzamiento del álbum 'El Cóndor Herido'

Además, entre los números más recordados de Diomedes Díaz, se mencionan los de su madre, Elvira Maestre, ‘Mama Vila’, que han cobrado relevancia tras su partida, resaltando las combinaciones de su natalicio: 1937 por su año de nacida y 2004 por el día y mes en que llegó al mundo. De igual manera, los seguidores de ‘Mamá Vila’ han apostado al 1405 y 2024 por su fecha de muerte.

