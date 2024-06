Rafaella Chávez contó detalles de la pelea que tuvo con una vecina: "Me iba a denunciar"

Tras años de controversia y silencio, Rafaella Chávez, hija de la reconocida cantante Marbelle, ha decidido compartir su versión de los hechos sobre el altercado con una vecina que la involucró en una denuncia por agresión física en 2022. La joven actriz y cantante utilizó el podcast Nvisto como plataforma para revelar detalles que hasta ahora habían permanecido en la oscuridad.

El incidente se desencadenó la mañana anterior a su vigésimo cumpleaños, cuando Rafaella salió de su apartamento para tirar unas bolsas de basura en su conjunto residencial. En su relato, Chávez menciona que bajó sin tapabocas, un requisito que aún era obligatorio en ciertos espacios cerrados a pesar de haber pasado dos años desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Este pequeño detalle fue el detonante de una serie de eventos que terminaron en una disputa pública y legal.

Rafaella Chávez recuerda cómo una vecina la miró de manera despectiva y comenzó a insultarla por no usar tapabocas. "Empieza a insultarme, a decirme groserías, que me iba a denunciar, que no iba a descansar hasta que no me viera un tapabocas en 'la jeta'. Mi reacción fue alejarme porque sé qué es la provocación, pero ella me sigue y me empieza a invadir mi espacio personal", relató.

A pesar de sus intentos por evitar el conflicto, la situación escaló rápidamente cuando la vecina comenzó a grabarla y acercó el celular a su cara. Según Rafaella, al intentar apartar el dispositivo, la mujer se autolesionó, golpeándose con su propio celular y provocándose una lesión en la nariz que posteriormente exhibió en redes sociales. "Es el golpe de su propio celular en la cara el que le hace salir sangre de la nariz y ella misma se autolesiona", afirmó Chávez.

Publicidad

El altercado no terminó ahí. Según el relato de Rafaella, la vecina la agredió físicamente al tomarla del cabello y arrastrarla por el parqueadero del conjunto residencial. Todo esto quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar, pero nunca se hizo público debido a que el conflicto se resolvió en el ámbito legal. La vecina exigió una indemnización de 150 millones de pesos, una cifra que Rafaella calificó de "absurda".

Más allá del incidente físico, Chávez descubrió que todo formaba parte de un plan premeditado por parte de su vecina, quien, según le informaron posteriormente, estaba motivada por celos debido a la atención que su esposo prestaba a la joven famosa. "Fue un tema de celos, ella propició lo que sucedió ese día porque el marido sabía quién era yo y, me contaron después, que preguntaba mucho por mí", explicó Rafaella.

Publicidad